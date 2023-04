Schalke-Pleite in Freiburg: Warum Schwolow-Anfeindungen unangebracht sind

Gelsenkirchen. Schalke 04 musste am Sonntag einen heftigen Rückschlag hinnehmen. In Freiburg gab es eine 0:4-Packung. Darüber diskutieren wir in unserem Talk.

Die Chance auf Platz 15 war da, doch stattdessen steht der FC Schalke 04 nach dem schockierenden 0:4 (0:2) in Freiburg noch immer auf einem Abstiegsplatz. S04 war chancenlos gegen den Champions-League-Anwärter und ging unter. Ein herber Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Andreas Ernst, Robin Haack und Matthias Heselmann blicken in unserem aktuellen Schalke-Talk auf die aktuelle Lage nach der Klatsche - und blicken mit Vorfreude auf die nächste Schalke-Talk-Folge mit Trainer Thomas Reis, die am Mittwochnachmittag ausgestrahlt wird.

Schalke hat ein schweres Restprogramm

Nach dieser herben Enttäuschung schwinden Schalkes Chancen auf die Rettung. Der Blick auf das Restprogramm ist für die Königsblauen wenig erbaulich. Nach Werder Bremen kommenden Samstag geht es für die Königsblauen im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga noch gegen Mainz 05, Bayern München, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Alles Teams, die noch große Ziele haben. Sei es die Meisterschaft, die Champions League oder generell die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb. Vor allem aber: Drei der verbleibenden fünf Partien müssen die Schalker auswärts bestreiten. Und genau das könnte ihnen im Kampf gegen den Abstieg zum Verhängnis werden.

Erstmals seit mehr als einem halben Jahr hätten die Schalker am Sonntag auf Platz 15 klettern können. Am Ende waren sie mit dem 0:4 beim Champions-League-Anwärter aus dem Breisgau noch gut bedient. Von einem „K.o.-Schlag“ wollte Schalke-Kapitän Danny Latza aber nicht sprechen, nur einen „leichten Hit“ habe man kassiert.

Schalke-Torwart Alexander Schwolow. Foto: firo

Schalke-Torwart Alexander Schwolow sieht beim 0:3 unglücklich aus

Am Torwartwechsel war die Klatsche in Freiburg nicht festzmachen. Alexander Schwolow vertrat den verletzten Ralf Fährmann. Bei drei Gegentoren war er chancenlos, lediglich bei Höflers 0:3 sah er unglücklich aus. Auch über Schwolows Rolle diskutieren wir in unserem Talk - viel Spaß beim Reinhören!

