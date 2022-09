Schalke: "Phantasie-Geschichte" - Kramer redet über Zalazar

Gelsenkirchen. Schalke 04 trifft am Sonntag auf den FC Augsburg. Das Spiel gegen einen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf hat eine besondere Bedeutung.

Auch der FC Schalke 04 hat die Länderspielpause zu einem ersten Zwischenfazit genutzt – sechs Punkte aus sieben Spielen, Platz 14, das ist nach Meinung der sportlichen Leitung okay. Nun folgt innerhalb von 42 Tagen ein Block mit neun Pflichtspielen. Die Zielsetzung für diese Phase ist klar: Am Ende will Schalke immer noch auf einem Nichtabstiegsplatz stehen. Punkte sind dafür nötig, auch schon am Sonntag gegen den FC Augsburg (17.30 Uhr/DAZN).