Schalke: Paul Seguin ist die große Überraschung

Albufeira. In Albufeira hat sich Schalke 04 auf die Rückrunde vorbereitet. Einige Profis machten positiv auf sich aufmerksam. Eine Podcast-Sonderfolge.

Seit knapp einer Woche bereitete sich Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 unter hervorragenden Bedingungen in Portugal auf die Restrunde vor. Auf dem 14. Platz gingen die Schalker in die Winterpause. Auf Trainer Karel Geraerts wartete in Albufeira demnach viel Arbeit.

Wie Schalke 04 die Tage in der Sonne verbracht hat und welche Erkenntnisse der Trainer für die Rückrunde mit nach Gelsenkirchen nehmen kann, schildert unser Reporter vor Ort, Andreas Ernst, in einer Sonderfolge unseres Podcasts fußball inside. Gemeinsam mit Moderator Timo Düngen spricht Ernst über die Vorbereitung der Schalker, Gewinner und Verlierer des Trainingslagers und den neuen Sportdirektor Marc Wilmots.

Schalke: Karel Geraerts setzt auf Paul Seguin

Als klaren Gewinner der Portugal-Reise hat Ernst Paul Seguin ausgemacht. Der 28-jährige Mittelfeldspieler habe Trainer Geraerts überzeugt, betont unser Schalke-Experte. Im ersten Halbjahr enttäuschte der Sommer-Zugang von Union Berlin über weite Strecken, nun blüht er aber auf. Für den Rückrunden-Start am 20. Januar gegen den HSV (20:30 Uhr) dürfte er damit gesetzt sein. Alles andere rund um das Schalker Trainingslager gibt es im Podcast. Viel Spaß beim Reinhören!

