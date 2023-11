Schalke: Ouédraogo spielt Teilzeit-WM - das steckt dahinter

Gelsenkirchen. Es ist eine auf den ersten Blick seltsame Konstellation: Schalkes Assan Ouédraogo fliegt nur zwischendurch zur U17-WM. Wir erklären die Fakten.

Rund 150 Fans des FC Schalke 04 waren am Mittwochnachmittag zum Training gekommen, begrüßten die Profis am Tag nach der 1:2-Niederlage im DFB-Pokal beim FC St. Pauli mit einem freundlichen Applaus. Im Zentrum stand einer, der am Millerntor gar nicht auf dem Platz stand - doch Assan Ouédraogo bekamen die Fans nur aus der Entfernung zu Gesicht. Auf einem Nebenplatz drehte er seine Laufrunden, ging dann in die Trainingshalle - ohne Umweg, um Autogramme zu schreiben. Das Thema des Tages: Ouédraogo, 17 Jahre altes Top-Talent, fährt mit Deutschland zur U17-WM nach Indonesien. Aber nur zwischendurch. Es ist für ihn eine Teilzeit-WM. Der Kompromiss zwischen Ouédraogo, DFB und Schalke klingt sehr gewagt.