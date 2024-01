Schalke: Ouédraogo-Fortschritte - U23-Linksfuß Müller geht

Nach der 1:4-Niederlage beim 1. FC Kaiserslautern steht Schalke 04 am Abgrund. Die Fans sind sauer, die Profis leisten sich unerklärliche Fehler – die Neven liegen blank. In unserem Video-Format 19:04 – der Schalke-Talk analysieren die Schalke-Reporter Andreas Ernst (Funke Sport) und Robin Haack (WAZ Gelsenkirchen) zusammen mit Sinan Sat (WAZ Gelsenkirchen) die Blamage.

Gelsenkirchen Eine Rückkehr von Assan Ouédraogo ins Profiteam des FC Schalke 04 rückt näher. Joey Müller aus der U23 wechselt zu Roda Kerkrade.

Assan Ouédraogo kennt das schon: Als das Training der Profis des FC Schalke 04 beendet war, begann für ihn der Arbeitstag, wie so oft in den vergangenen Wochen. Gemeinsam mit Rehatrainer Nico Wamig betrat er erneut den Trainingsplatz der Königsblauen - doch er drehte nicht nur wie in der vergangenen Woche eine Laufrunde nach der anderen. Diesmal arbeitete der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler sogar wieder mit dem Ball. Ouédraogo macht Fortschritte. Noch ist an eine Rückkehr ins Team aber nicht zu denken, die Schalker gehen behutsam mit dem stark umworbenen Ouédraogo um, der im Sommer eine Millionen-Einnahme bringen könnte.

Während der U17-Weltmeisterschaft im November 2023 hatte Ouédraogo einen Riss der vorderen Syndesmose erlitten. Die Schalker hofften zwar vage darauf, dass ihr Top-Talent im Trainingslager in Portugal in Januar wieder am Ball arbeiten könnte - doch daran war nicht zu denken. Ouédraogo trainierte im Fitnessstudio mit Blick auf den Trainingsplatz.

Im Profi-Personal hat sich im Vergleich zum 1:4-Debakel in Kaiserslautern am Freitagabend wenig getan. Blendi Idrizi, der auf dem Betzenberg wegen einer Krankheit gefehlt hatte, ist wieder fit und steht für das Spiel gegen Eintracht Braunschweig (Samstag, 13 Uhr/Sky) zur Verfügung. Kenan Karaman muss aktuell wegen einer Krankheit kürzer treten, kehrt aber im Laufe der Woche ins Mannschaftstraining zurück.

Joey Müller verlässt Schalke gen Kerkrade

Einen Spieler weniger hat Schalkes in der Regionalliga spielende U23. Linksfuß Joey Müller (23) wechselt zum niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade. Müller hatte in der Hinrunde ein Spiel für Schalkes Zweitligateam bestritten (gegen Holstein Kiel) und in der Regionalliga in 23 Partien jeweils fünf Tore erzielt und vorbereitet. Er ist ein linker Schienenspieler, kann aber auch im Zentrum zum Einsatz kommen.

Roda-Manager Rob Servais sagte über Müller: „Er ist ein multifunktionaler Linksfuß, den wir seit einiger Zeit auf unserem Rader haben. Er passt charakterlich gut in unsere Gruppe, arbeitet hart und ist ein echter Teamplayer.“ Für die U23 ist Müller der zweite Abgang im Winter - Profitorwart Justin Heekeren (jetzt Maasmechelen) hatte in der Hinrunde sieben Partien für die U23 bestritten.

