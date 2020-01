Schalke: Omar Mascarell, der stolze neue Kapitän

Der spanische Junge hinterm Zaun wollte nur eines: Das Hemd von seinem Landsmann. “Bitte, dein Trikot” rief er auf Spanisch herüber zu Omar Mascarell. Einen kurzen Moment zögerte der Schalke-Profi, schließlich ist er ein höflicher Mensch - dann lehnte er die Bitte doch ab. Zumindest für diesen Abend behielt Omar Mascarell das Trikot lieber für sich. Es war sein erstes, seit er nun auch ganz formal Schalkes Kapitän ist.

Schalke: Omar Mascarell wertet Kapitänsbinde als Auszeichnung

Für Omar Mascarell ist es eine Auszeichnung, dass ihm Schalkes Trainer David Wagner als Nachfolger von Alexander Nübel die Kapitänsbinde anvertraut hat: “Ich bin sehr glücklich, sehr stolz - zu 100 Prozent”, erklärte der Spanier im Anschluss an das Testspiel gegen VV St. Truiden (0:1): “Schalke ist so ein großer Klub mit tollen Fans und einer guten Mannschaft - es ist perfekt für mich.”

Groß ändern wird sich sein Auftreten künftig dadurch allerdings nicht. “Nein”, versichert er und erinnert an die letzten beiden Spiele vor Weihnachten in Wolfsburg und gegen Freiburg, als Nübel wegen seiner Rot-Sperre schon fehlte: “Da war ich ja auch schon Kapitän.” Damals hatte er die Binde am Arm getragen, weil David Wagner ihn vor der Saison zusammen mit Benjamin Stambouli zum Nübel-Stellvertreter beförderte. Jetzt ist er allerdings das Sprachrohr der Mannschaft und sagt: “Ich denke, wir müssen diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, in der Rückrunde weitergehen.”

Dabei spielt für ihn auch Nübel bis zum Sommer weiterhin noch eine wichtige Rolle. Mascarell hat sich mit seinem Vorgänger im Trainingslager in Fuente Alamo bereits ausgetauscht und versichert: “Alex ist ein super Junge, er hilft mir jeden Tag.”

Lob von Mike Büskens für den neuen Kapitän

Dass Omar Mascarell von David Wagner zum Kapitän ernannt wurde, wird allgemein als gute Wahl angesehen. “Er ist eine großartige Persönlichkeit, ein perfekter Spieler im Zentrum und ein sehr guter neuer Kapitän”, schrieb zum Beispiel Mike Büskens auf Instagram.

Büskens war der Co-Trainer unter Huub Stevens, als der Aufschwung von Omar Mascarell im vergangenen Frühjahr auf Schalke begann. Bis dahin hatte der im Sommer 2018 von Eintracht Frankfurt geholte Mittelfeldspieler auf Schalke einen schweren Stand, unter Domenico Tedesco kam er kaum zum Zug. Jetzt ist er Schalkes Kapitän - So geht’s manchmal im Fußball...