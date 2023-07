Schalke ohne Zalazar im Trainingslager – drei U23-Talente dabei

Gelsenkirchen. Schalke 04 macht sich auf den Weg ins Trainingslager nach Österreich. 28 Spieler sind dabei – aber nicht Rodrigo Zalazar.

Die königsblaue Reisegruppe ist unterwegs. Am Samstagmorgen sind die Profis des FC Schalke 04 von Düsseldorf in Richtung Österreich aufgebrochen. Dort werden sich die Schalker in Mittersill bis zum 16. Juli in einem Trainingslager auf die anstehende Zweitligasaison vorbereiten.

Zur Gruppe gehören insgesamt 28 Spieler. Ein großer Name fehlt allerdings an Board: Rodrigo Zalazar. Der 23 Jahre alte Uruguayer ist in Gelsenkirchen geblieben – wegen eines fiebrigen Infekts, wie der Klub mitteilt. Ungeachtet davon deutet sich bei Zalazar allerdings weiterhin ein Vereinswechsel an. Nach WAZ-Informationen liegen den Schalkern Anfragen von mehreren Vereinen für den Mittelfeldspieler vor.

Schalke: Henning Matriciani ist zurück

Teil der Reisegruppe ist dafür unter anderem Henning Matriciani. Der Verteidiger bekam nach der U21-Europameisterschaft einige Tage Sonderurlaub und wird erst in Mittersill in die Saisonvorbereitung einsteigen. Mit dabei ist auch der verletzte Florian Flick, der seine Reha nach Mittelfußbruch in Mittersill im Kreise der Mannschaft fortsetzen wird. Auch Kenan Karaman ist mit den Schalkern nach Österreich gereist. Zuletzt fehlte er wie Zalazar mit einem Infekt.

Verstärkt wird die Mannschaft zudem von drei Spielern aus der U23: Torhüter Justin Treichel sowie die beiden Innenverteidiger Verthomy Boboy und Malick Talabidi dürfen sich in der Vorbereitung der Zweitliga-Profis zeigen.

Mit diesen 28 Profis reist Schalke 04 nach Mittersill

Tor: Ralf Fährmann, Justin Heekeren, Michael Langer, Marius Müller, Justin Treichel.

