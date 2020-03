Schalke: Nübel oder Schubert - Wagners schwere Entscheidung

Eigentlich wollte Alexander Nübel den Platz ganz allein verlassen. Weg von diesem Rasen, auf dem er einen Tiefpunkt in seiner jungen Karriere erlebte. Er wischte sich Tränen aus den Augen, während die Fans des FC Schalke 04 „Nübel raus, Nübel raus“ brüllten. Mit 0:3 (0:2) hatte Schalke sang- und klanglos das Fußball-Bundesligaspiel beim 1. FC Köln verloren – und Nübel, der beim bedeutungslosen dritten Gegentor böse gepatzt hatte, war für sie der Schuldige.

Und das aufgrund einer Slapstick-Szene: Kölns Florian Kainz schoss den Ball in der 75. Minute aufs Tor, aber im Bummelzug-Tempo. Nübel nahm den Ball scheinbar sicher auf, ließ ihn dann aber durch die Beine ins eigene Tor rutschen. Es folgten Pfiffe der eigenen und Häme der FC-Fans. „Das hat mir überhaupt nicht gefallen“, schimpfte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider. „Ich habe mich mit einem Zuschauer angelegt, denn vor zehn Jahren war das Thema Robert Enke noch so groß. Diese Art von Häme gegen einen 23-Jährigen, der einen Fehler macht, kann ich nicht nachvollziehen. Was Schalke immer auszeichnet, ist der extreme Zusammenhalt auch in schwierigen Phasen. Alex ist ein Spieler von uns.“

Schalkes Aushilfskapitän Oczipka: "Alex muss sich eine dicke Haut zulegen"

Und das wollten die Spieler auch verdeutlichen. Amine Harit und Rabbi Matondo holten Nübel, der am Saisonende ablösefrei zum FC Bayern München wechselt, zurück und zerrten ihn vor die Kurve. Doch die Raus-Rufe hörten nicht auf. „Alex muss sich eine dicke Haut zulegen“, sagte Bastian Oczipka. Und Schalkes Trainer David Wagner ergänzte: „Wir mussten ihn aufbauen. In solchen Momenten ist Menschlichkeit wichtig.“

Wagner hatte ganz viele Dinge im Kopf: die Beschimpfungen gegen seinen Torwart, die schwarze Serie, die einfach nicht enden mag. Und die Verletzungsmisere. Da auch die Konkurrenten patzten, ist Schalke immer noch Sechster. Die Bilanz der vergangenen sechs Spiele aber: erschütternd. Drei Punkte, 1:14 Tore – ein Ende ist nicht in Sicht.

Denn drei weitere fast unverzichtbare Stützen fallen nun erst einmal aus. Suat Serdar (angebrochener Zeh) und Omar Mascarell (Sehnenriss im Adduktorenbereich) verletzten sich im Abschlusstraining, Ozan Kabak (schwere Beckenprellung) während des Spiels. Für Mascarell ist die Saison sogar beendet. „So exorbitant, wie uns die Verletzungen treffen, das ist Wahnsinn“, sagt Wagner dazu. Schneider ergänzte: „Wenn man sich die Liste der Ausfälle anschaut, ist das schon immens.“

Doch Wagner hat mehr Probleme als einfach nur Torwartfehler und Verletzungen. Die Qualität der Schalke-Startelf war nicht schlechter als die des Abstiegskandidaten Köln. Und doch schoss der FC durch Tore von Sebastian Bornauw (9.), Jhon Cordoba (40.) und eben Kainz (75.) vor überwiegend vergnügten 50.000 Zuschauern einen lockeren Sieg heraus. Für die Kölner war es eines der einfachsten Spiele, da sie durch die zahlreichen Fehler der Schalker fast automatisch zu großen Torchancen kamen.

Was Wagner momentan auch versucht, nichts geht auf. Er bekommt die noch verbliebenen Stützen nicht in Form: Amine Harit ist momentan sogar ein Sicherheitsrisiko, weil seine Dribblings häufig Ballverluste bedeuten. Und auch Stürmer Benito Raman trifft nicht mehr.

Nur eine Chance für Schalke in 90 Minuten

In Köln änderte Wagner seine Taktik: Statt des 4-4-2-Systems versuchte er es mit einem Dreier-Angriff. Doch Schalke erarbeitete sich in 90 Minuten nur eine Chance – wie eine Woche zuvor beim 0:5 gegen Leipzig. „Wir sind in einer sehr schweren Phase“, sagt Wagner. „Momentan fehlen uns Selbstvertrauen und vorn Genauigkeit“, sagte Mittelfeldspieler Alessandro Schöpf.

Und in dieser schwierigen Phase kommt es nun zu einem Spiel gegen den schwerstmöglichen Gegner. Am Dienstag trifft Schalke im DFB-Pokal-Viertelfinale auf den FC Bayern München (20.45 Uhr/ARD). Schöpf hat sich seinen Optimismus bewahrt: „Ich mache mir keine Sorgen, alles ist möglich. Im Moment sieht es bei uns eher schlecht und bei Bayern überragend aus. Da treffen zwei Welten aufeinander. Für uns kann das aber positiv sein, weil wir nichts zu verlieren haben.“

Die größte Frage: Setzt Wagner auch im Spiel gegen dessen zukünftigen Klub auf Nübel oder vertraut er Ersatztorwart Markus Schubert? Jochen Schneider sagte deutlich: „Ich hoffe, dass Alex spielen wird. Und gut spielen wird. Davonrennen hat nie etwas gebracht.“ Wagner will sich mit seiner Entscheidung indes noch Zeit lassen.