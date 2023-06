Schalke-News: Ron Schallenberg wird das Kapitänsamt zugetraut

Schalke-News: So lief das erste Training nach dem Abstieg

Gelsenkirchen. Schalke 04 ist 30 Tage nach dem Bundesliga-Abstieg in die neue Saison gestartet. Wir waren beim S04-Auftakt vor Ort. Alle News im Video.

Bei FC Schalke 04 hat das Projekt Bundesliga-Rückkehr am Montag offiziell begonnen. Trainer Thomas Reis bat am Montagvormittag vor rund 2400 Fans im Gelsenkirchener Parkstadion zur ersten Trainingseinheit der Saisonvorbereitung - 30 Tage nach dem bitteren Abstieg aus der Fußball-Bundesliga.

Knapp fünf Wochen vor dem Zweitligastart nimmt der Kader der Königsblauen Konturen an. Mit den Mittelfeldspielern Ron Schallenberg (SC Paderborn) und Paul Seguin (Union Berlin), Torhüter Marius Müller (FC Luzern) und Angreifer Bryan Lasme (Arminia Bielefeld) stehen vier Neuzugänge bereits fest, weitere sollen folgen.

Für uns vor Ort war Schalke-Reporter Robin Haack. Er war auch dabei, als Schalkes neuer Sechser Ron Schallenberg erstmals nach seiner Verpflichtung mit den Medien sprach. Schallenberg (24) wird auf Schalke eine Führungsrolle zugetraut, möglicherweise auch das Kapitänsamt. Die Binde trug er bereits beim künftigen Ligarivalen SC Paderborn.

Schalke-Start durch die Verletzung von Torhüter Ralf Fährmann getrübt

In unserem Video-Beitrag berichten wir über den Auftakt, Schallenbergs Rolle bei den Königsblauen, die Kaderplanung und die Verletzung von Ralf Fährmann, die den Start auf Schalke getrübt hat. Der erfahrene Torhüter zog sich vor dem Auftakt einen Muskelfaserriss in der Wade zu. Wie es ihm geht und wann er wieder einsteigen könnte, erfahren Sie in unserem Video-Beitrag. Viel Spaß beim Reinschauen!

