Schalke: Neue Chance für Ouwejan durch Murkin-Sperre?

Gelsenkirchen. Drei Spiele, sieben Punkte - so lautete die Bilanz des FC Schalke 04 vor der Winterpause. Thomas Ouwejan war in den Partien nicht dabei.

Der FC Schalke 04 hat sich mit einem 2:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth in die Winterpause verabschiedet. Damit steht auch fest, dass die Königsblauen nach dem Ende der Hinserie nicht auf einem Abstiegsplatz stehen werden. Allerdings blieb auch der erhoffte Anschluss an das untere Mittelfeld in der 2. Bundesliga aus. Dennoch überwog am Freitagabend in den Katakomben der Arena bei den Spielern und Verantwortlichen die Erleichterung darüber, mit zuletzt sieben Punkten aus den letzten drei Spielen zumindest den Kopf etwas aus der Schlinge gezogen zu haben. Zumal das Team von Trainer Karel Geraerts auch spielerisch und von der Kompaktheit als Mannschaft stabiler geworden ist.

Schalke-Verteidiger Ouwejan: „Ich werde meinen Vertrag erfüllen und mich weiter anbieten“

Einer, der daran gar keinen Anteil hatte, ist Thomas Ouwejan. Der 27-Jährige Niederländer stand in dieser Saison in 14 von 17 Hinrundenspielen auf dem Platz. Nur eben in den letzten drei nicht. Beim 4:0 gegen den VfL Osnabrück fehlte er, weil er nach seiner abfälligen Geste nach seiner Auswechslung beim 3:5 bei Fortuna Düsseldorf für eine Woche zur U23 geschickt worden war. In Rostock und auch beim 2:2 gegen Fürth saß er 90 Minuten auf der Bank. An seiner Stelle spielte der Engländer Derry John Murkin in der Viererkette auf der linken Abwehrseite.

Manch einer munkelte daher, Ouwejan würde den S04 in der Winterpause verlassen wollen. Doch das ist nicht der Fall. „Nein“, sagte Ouwejan nach dem Spiel gegen Fürth gegenüber dieser Zeitung. „Ich habe hier noch einen Vertrag bis zum Sommer und ich werde diesen erfüllen und mich weiter anbieten.“

Dafür will er in der Wintervorbereitung Vollgas geben. „Deshalb will ich auch aktuell nicht so viel reden und mich wieder heranarbeiten.“ Denn für ihn persönlich hat sich die Situation natürlich in den letzten drei Wochen verschlechtert. „Wichtig ist aber die Mannschaft“, sagt der in Alkmaar geborene Verteidiger. „Und da haben wir als Team eine gute Reaktion gezeigt und uns aus dem Loch wieder etwas herausgekämpft.“

Wir haben viele gute Charaktere im Team. Thomas Ouwejan

Das sei ohne Selbstvertrauen nicht einfach, denn die Leistungsdichte in der 2. Liga sei hoch. „Da spielen inzwischen viele gute Vereine und alle Spiele sind schwer. Deswegen war es wichtig, dass wir als Mannschaft zusammenbleiben. Das ist uns gelungen“, meinte der Niederländer. Und stellte fest: „Wir haben viele gute Charaktere im Team.“

Weil Murkin nach einem Foul zehn Minuten vor dem Ende gegen Fürth die Gelb-Rote Karte sah, könnte sich mit Beginn der Rückrunde auch für Ouwejan eine neue Chance ergeben. Denn Murkin wird zum Rückrundenauftakt gegen den Hamburger SV gesperrt sein. „Das weiß ich natürlich“, sagte Ouwejan. „Aber letztlich muss ich dafür sorgen, dass der Trainer mich aufstellt.“ Daran will er nach der Winterpause arbeiten.

