FC Schalke 04 Schalke: Nach Baumgartl-Wutrede - so reagiert Hechelmann

Hamburg. Schalkes Abwehrspieler Timo Baumgartl kritisierte Trainer Thomas Reis nach dem 1:3 in St. Pauli. So reagierte Sportdirektor André Hechelmann.

Selten löste ein Spielerinterview nach dem Abpfiff beim FC Schalke 04 unmittelbar Unruhe aus. Abwehrspieler Timo Baumgartl hatte nach dem 1:3 (1:1) im Zweitligaspiel beim FC St. Pauli die Strategie von Trainer Thomas Reis am Sky-Mikrofon heftig kritisiert. In der Mixed Zone wollte diese Zeitung mit Baumgartl sprechen, er wurde jedoch in die Kabine gebeten, kam nicht mehr zum Interview zurück. Die sportliche Leitung besprach sich minutenlang - da saßen die meisten Spieler schon wieder im Bus. Das Spiel war schon eine Stunde vorbei, als Sportdirektor André Hechelmann, der mit dem eigenen Auto angereist war, sein Schweigen brach.