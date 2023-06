Schalke: Marius Müller kommt - das sagen Reis und Hechelmann

Gelsenkirchen. Marius Müller ist Schalkes neue Nummer zwei. Er kommt vom FC Luzern. Was Trainer Thomas Reis und Sportdirektor André Hechelmann sagen.

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 hat den dritten Zugang verkündet. Nach den Mittelfeldspielern Ron Schallenberg (SC Paderborn) und Paul Seguin (1. FC Union Berlin) wechselt auch Torwart Marius Müller (FC Luzern) zu den Königsblauen. Müller unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Er kostet rund 350.000 Euro.

Schalke-Torwart Müller: "Besondere Atmosphäre in der Arena"

"Marius ist ein erfahrener Torwart, der uns mit seiner Qualität Sicherheit im Torhüter-Team gibt", sagte Schalkes Sportdirektor André Hechelmann. Müller ist 29 Jahre alt, wurde beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet und zum Profi, spielte 72-mal in der 2. Bundesliga und zuletzt 120-mal für den FC Luzern in der Schweizer Super League. "Schalke ist ein großer Verein, der für die besondere Atmosphäre in der Arena bekannt ist. Darauf freue ich mich sehr. Als Teil der Mannschaft möchte ich alles dafür geben, die Saisonziele gemeinsam zu erreichen", sagte Müller.

Laut Trainer Thomas Reis sind die Planungen auf der Torhüterposition nun abgeschlossen. "Ich bin mit unserer Aufstellung sehr zufrieden. Mit Marius bekommen wir jemanden dazu, der eine gute Ausstrahlung, Präsenz und Kommunikation hat", sagt der Trainer. Ralf Fährmann geht als Nummer 1 in die Saison - die er auch auf dem Rücken tragen wird. Dahinter reihen sich Müller, Justin Heekeren und Michael Langer ein. Reis formuliert das so: "Ralf hat in der vergangenen Saison gezeigt, was er leisten kann. Justin ist der Herausforderer, der nach seiner Verletzung noch ein bisschen Zeit brauchen wird. Und Michi Langer ist insbesondere im täglichen Training sehr wichtig."

Auch André Hechelmann ging besonders auf Heekeren ein. Der 22 Jahre alte Torwart hatte sich im Januar im Trainingslager in Belek einen Kreuzbandriss zugezogen. "Justin hat nach seiner schweren Knieverletzung bislang einen guten Heilungs- und Rehaverlauf gehabt, er hat wirklich hart gearbeitet. Wir wollen ihm die Zeit geben, um wieder auf 100 Prozent zu kommen. Durch die Verpflichtung von Marius erhält er diese Zeit." Über die U23 (Regionalliga West) soll sich Heekeren die nötige Spielpraxis holen.

