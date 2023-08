FC Schalke 04 Schalke: Tobias Mohr in der Formkrise - was der Sportdirektor sagt

Gelsenkirchen. Am ersten Spieltag stand Tobias Mohr noch in der Startelf des FC Schalke 04 - am dritten saß er auf der Tribüne. Was ist passiert?

Nicht viele Spieler des Zweitligisten FC Schalke 04 kamen am Dienstagnachmittag aus dem Profileistungszentrum, um auf dem Rasen zu trainieren. Während diejenigen, die am Sonntag in Braunschweig (0:1) lange auf dem Platz standen, im Anschluss an die Videoanalyse in die Gymnastikhalle gingen, standen nur die vier Torhüter, der zuletzt verletzte Cedric Brunner und die Profis, die auf der Bank oder Tribüne saßen, auf dem Platz. Darunter auch Tobias Mohr, 27 Jahre alt, ein großer Verlierer der ersten vier Pflichtspiele.