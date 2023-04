Schalke mit Trainingsrückkehrern – so ist der Stand bei Moritz Jenz

Gelsenkirchen. Am Dienstag durfte Schalkes Trainer Thomas Reis einige Rückkehrer begrüßen. Doch nicht alle werden fit für das Hoffenheim-Spiel.

Beim FC Schalke 04 hat am Dienstag die Vorbereitung auf das richtungsweisende Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim am Ostersonntag (19.30 Uhr/Sky) begonnen – und auf dem Trainingsplatz war es am Nachmittag ungewöhnlich voll am Berger Feld. Trainer Thomas Reis durfte gleich mehrere Rückkehrer begrüßen.

Die wichtigste Nachricht für Schalke war dabei, dass Innenverteidiger Moritz Jenz wieder Teile des Mannschaftstrainings mitmachen konnte – genau wie Offensivspieler Kenan Karaman. Beide Profis fehlten S04 beim 0:3 gegen Leverkusen. „Bei Moritz und Kenan schauen wir von Tag zu Tag, wie es sich entwickelt“, erklärt Lizenzspielerchef Gerald Asamoah. „Wir müssen gucken, wie sie die Belastung verkraften, aber es ist Hoffnung da, dass es für Sonntag reicht.“ Am Ende der Woche werde man abwägen, wie groß das Risiko sei, Jenz und Karaman einzusetzen. Asamoah stellt aber klar: „Wir brauchen beide.“

Schalke: Auch Jere Uronen macht Fortschritte

Doch nicht nur Jenz und Karaman waren am Dienstagnachmittag wieder dabei: Auch Sepp van den Berg und Sebastian Polter konnten das Aufwärmprogramm mit dem Team absolvieren. Im Anschluss drehten sie Platzrunden. „Es ist sehr positiv, dass so viele Jungs wieder mit dabei sind“, freut sich Asamoah. Klar ist aber auch: Die zuletzt lange verletzten Polter (Kreuzbandriss) und van den Berg (Fußprobleme) sind noch keine Option für das Hoffenheim-Spiel.

Gleiches gilt auch für Jere Uronen. Aber: Der finnische Linksverteidiger macht nach seinen Adduktorenproblemen große Fortschritte. Etwas überraschend konnte der 28-Jährige sogar schon wieder an den Spielformen teilnehmen.

Das königsblaue Lazarett lichtet sich somit pünktlich zum Saison-Endspurt. Nur noch Soichiro Kozuki (OP am Sprunggelenk) und Ersatztorwart Justin Heekeren (Kreuzbandriss) könnten aktuell nicht mit ihren Teamkollegen trainieren.

