Düsseldorf. Die Schalke-Krise verschärft sich. Nicht nur Rabbi Matondo enttäuschte beim 1:2 in Düsseldorf. Die S04-Profis in der Einzelkritik.

Nachdem Weston McKennie den FC Schalke 04 am Mittwochabend bei Fortuna Düsseldorf mit 1:0 in Führung gebracht hatte, war das Ende der Negativ-Serie in Sicht. Doch in der Folge leistete sich die bis dahin stabile Schalker Defensive Patzer, und es setzte eine 1:2-Niederlage.