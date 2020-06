Schalke: Mascarell lässt sich operieren - Harit fehlt weiter

Gelsenkirchen. Weiter Verletzungssorgen beim FC Schalke 04: Kapitän Omar Mascarell lässt sich nun doch operieren. Auch Amine Harit fällt weiter aus.

Der FC Schalke 04 und die Verletzungen in der aktuellen Fußball-Bundesligasaison: Das ist fast eine unendliche Geschichte. In den neuesten Kapiteln geht es um Kapitän Omar Mascarell und Spielmacher Amine Harit.

Schalke-Kapitän Mascarell verletzte sich im Training

Mascarell hatte sich Ende Februar vor dem Bundesligaspiel in Köln (0:3) beim Abschlusstraining an den Adduktoren verletzt. "Es war eine dumme Aktion. Ich war fokussiert auf das Training und bin dann mit dem linken Bein weggerutscht. Ich habe auch direkt ein Geräusch gehört", sagte er über die Verletzung. Denn er wusste: Da ist etwas gerissen. Erst am Morgen danach erfuhr er bei der MRT-Untersuchung: Er wird drei bis vier Monate pausieren müssen - bis Ende Mai, Anfang Juni. Die Diagnose: Adduktoren-Teilabriss.

Durch die Corona-Pause hoffte der 27-Jährige, doch noch im Liga-Endspurt seiner Mannschaft auf dem Platz helfen zu können. Doch daraus wird nichts. Im Training gab es einen Rückschlag - weshalb er sich nun freiwillig unters Messer legt, wie Teammanager Sascha Riether am Mittwochmittag erzählte: "Omar entscheidet sich wahrscheinlich für eine Operation, weil er gemerkt hat, dass die konservative Therapie nicht so angeschlagen hat wie wir uns das vorgestellt haben." Die Ausfallzeit verändert sich durch eine Operation aber nicht. "Auch wenn er es konservativ machen würde, müsste er lange pausieren. Mit der OP ist man auf der sicheren Seite."

Schalke: Harits Innenband ist angerissen

Auch auf Harit muss Schalke weiter verzichten. Das Innenband sei angerissen, erklärte Riether am Mittwoch. Da in knapp zweieinhalb Wochen die Saison endet, ist nicht davon auszugehen, dass der Spielmacher noch entscheidende Akzente setzen wird.

Neun Schalke-Profis werden am Saisonende wegen Verletzungen mindestens fünf Spiele verpasst haben - vier (Benjamin Stambouli, Omar Mascarell, Suat Serdar, Salif Sané) sogar mindestens zehn.