Huntelaars Vertrag bei Ajax Amsterdam läuft im Sommer aus. Wie es danach weitergehen könnte, sagte er in einem Schalke-Talk.

Mittelstürmer Klaas-Jan Huntelaar denkt auch mit 36 Jahren noch nicht an ein Karriereende. „Es sieht schon gut aus für nächstes Jahr“, sagte er im Talk „Currywurstflanke“ vor dem Heimspiel von Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen (18.00 Uhr, Sky).

Nach zuletzt drei Jahren bei Ajax Amsterdam läuft Huntelaars Vertrag zum 30. Juni aus. „Es sieht gut aus für nächstes Jahr“, macht er klar. „Ich kann aber noch nicht so viel dazu sagen.“ Ein Karriereende schließt er allerdings aus. „Ich bin im Kopf noch Fußballer und der Kopf ist das Wichtiste. Wenn man physisch etwas merkt, ist das Ende nah, aber ich habe noch keine Probleme. Das Leben lacht.“

Ex-Schalker Huntelaar: „Meine aktive Karriere geht bald zu Ende“

„Wenn man älter wird, kommt man in andere Rollen, doch ich bin ehrgeizig und will immer mehr“, führt der ehemalige niederländische Nationalspieler aus. Schon bald soll eine Entscheidung fallen. „Ich habe keinen Druck und werde bald etwas verkünden - während der Saison oder danach.“

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wurde die Saison in der niederländischen Eredivisie abgebrochen. Ajax wurde als Tabellenführer zum Meister gekürt. Anders als in Deutschland darf in den Niederlanden erst seit wenigen Tagen wieder in größeren Gruppen trainiert werden – allerdings ohne Zweikämpfe. „Wir dürfen nicht einmal köpfen“, erklärt Huntelaar.

Obwohl der langjährige Schalker (spielte zwischen 2010 und 2017 bei S04) weiterhin die Fußballschuhe schnüren will, denkt er kurz vor seinem 37. Geburtstag auch an seine Zeit nach der Aktiven Karriere. „Natürlich mache ich mir Gedanken“, sagt Huntelaar. „Doch ich kann noch nicht viel sagen. Klar ist aber, dass meine aktive Karriere bald zu Ende geht. Ich muss mich jetzt entscheiden, was ich genau will.“ (rh)