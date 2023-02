Schalke läuft gegen Wolfsburg mit Sondertrikot auf

Gelsenkirchen. Im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg werden die Schalke-Profis mit einem Sondertrikot auflaufen. Es richtet sich gegen Diskriminierung.

Wenn der FC Schalke 04 am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg aufläuft, werden die Trikots der Königsblauen anders aussehen als üblich. Denn Schalke möchte im Spiel gegen die Niedersachsen Haltung zeigen und läuft deshalb in einem Sondertrikot auf. Das teilte der Verein am Donnerstagvormittag mit.

Sowohl beim Aufwärmen als auch während des Spiels wird auf dem S04-Jersey der Schriftzug #STEHTAUF auf der Brust stehen. Dafür verzichten die Schalke-Partner HRS und MeinAuto.de auf ihre gewohnte Werbung auf dem S04-Trikot. #STEHTAUF soll ein Zeichen der Geschlossenheit im gemeinsamen Kampf gegen Diskriminierung und für mehr Toleranz sein.

Bernd Schröder, S04-Vorstandsvorsitzender, freut sich über das besondere Bekenntnis der beiden Partner: „Als Fußballverein mit einer solch großen Reichweite müssen wir ein Leuchtturm in der Gesellschaft sein – für Toleranz, Respekt und Zusammenhalt und vor allem gegen Rassismus, Antisemitismus und jede Form von Hass und Hetze. Dass wir unsere Botschaft #STEHTAUF am Freitag sowohl auf dem Trikot als auch auf dem Warmup-Shirt präsentieren können, bedeutet uns viel. Unser Dank gilt hier MeinAuto.de und HRS, die beide keine Sekunde zögerten und sich gleich bereiterklärt haben, gemeinsam mit uns aufzustehen.“

Schalke-Sondertrikots werden versteigert

Die original getragenen Trikots der S04-Profis werden im Anschluss an die Partie zu Gunsten der Vereins-Stiftung "Schalke hilft!" versteigert - genauere Informationen sollen am kommenden Montag folgen. Schalke steht seit der Saison 2019/2020 unter dem Leitmotiv #STEHTAUF für ein tolerantes und vielfältiges Schalke. "In Zeiten, die von Kriegen und Krisen geprägt sind, erscheint dies wichtiger denn je", teilt der Verein mit.

