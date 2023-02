Schalke Schalke: Kuriose Spielunterbrechung bei 1:2-Niederlage in Kaan-Marienborn

Kaan-Marienborn. Schalkes Reserve hat beim 1. FC Kaan-Marienborn 1:2 verloren. Nach der Pause war die Partie für 20 Minuten unterbrochen.

So ein Spiel wie beim 1:2 (0:2) in Kaan-Marienborn hat die Reserve des FC Schalke 04 auch noch nicht erlebt: Das Regionalliga-Duell in Kaan-Marienborn musste zu Beginn der zweiten Halbzeit für 20 Minuten unterbrochen werden, weil sich Schiedsrichter Thibaut Scheer unwohl fühlte. Assistent Martin Ulankiewicz übernahm anschließend die Spielleitung. Als neuer Linienrichter sprang der im Stadion befindliche Schiedsrichter-Beobachter Mario Schleicher (Lüdenscheid) ein.

Bitter für Schalke: Die Unterbrechung kam just zu dem Zeitpunkt, als Schalke am Drücker war und durch Rufat Dadashov, der einen Sidi Sané-Schuss abfälschte, auf 2:1 verkürzt hatte (47.). Trotz zum Teil turbulenter Strafraumszenen reichte es nicht mehr zum Punktgewinn für Königsblau.

Schalke lässt sich von Kaan-Marienborn überrumpeln

Schalkes Trainer Jakob Fimpel hatte vor der Partie vor der großen Effektivität und den brandgefährlichen Standards des Aufsteigers gewarnt. Nach zehn Minuten war dann auch wohl jedem Schalker Spieler klar, was der Coach gemeint hatte. Nachdem Torwart Radomir Novakovic einen Flachschuss von Mats-Lukas Scheld zur Ecke abgewehrt hatte, schlug es ein paar Sekunden später ein: Die Ecke von der rechten Seite verwertete Kohsuke Tsuda zum frühen 1:0.

Nur fünf Zeigerumdrehungen später klingelte es wieder im Gäste-Kasten. Ein Angriffsversuch von Daniel Kyerewaa wurde von Kaan-Marienborns Derrick Kyere auf dem glitschigen Kunstrasen abgegrätscht und in einen Konter verwandelt. Kyere passte in den Lauf von Daniel Hammel, der die Kugel flach zum 2:0 ins Netz beförderte.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Nach dem Wechsel war Schalke griffiger, schaffte das 2:1, aber dann kam der Schiedsrichter-Ausfall mit Spielunterbrechung…

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04