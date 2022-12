Schalke: Klaus-Fischer-Gedächtnisfallrückzieher ohne Tor

Gelsenkirchen. Die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 trennen sich in ihrem Testspiel vom Drittligisten SC Verl mit 1:1. Marouane Balouk trifft fürs Fimpel-Team.

Die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 haben sich mit einem Sieg aus dem Jahr 2022 verabschiedet. Das Team von Trainer Jakob Fimpel trennte sich am Freitag vom SC Verl, dem Tabellenzwölften der 3. Liga, mit 1:1 (1:1). Nur mit 1:1, könnte man sagen, weil die königsblaue U 23 in dieser Partie, die nach der Absage des Regionalliga-Spiels beim SV Lippstadt 08, vereinbart worden war, die bessere Mannschaft war.

Nach nur neun Minuten hatte das Fimpel-Team, das unter anderem auf das Sextett verzichten musste, das mit den Schalker Profis in Wien ist, die erste Chance. Gideon Guzy bediente nach einem langen Solo Stürmer Niklas Castelle, der jedoch zu unplatziert schoss, um Verls Keeper Niclas Thiede vor Probleme zu stellen. Zwar schaffte er keinen Treffer, aber Moritz Flotho hatte in der 22. Minute die schönste Szene des Spiels auf dem Rasenplatz 4 am Parkstadion: Er verdiente sich bei seinem Klaus-Fischer-Gedächtnisfallrückzieher erstklassige Haltungsnoten, wurde aber nicht mit einem Treffer belohnt. Niclas Thiede hielt.

Marouane Balouk bringt Schalke gegen Verl mit 1:0 in Führung

Nur eine Minute später schaffte Marouane Balouk die verdiente Schalker Führung, als er die Schusseligkeit der Verler bei der Spieleröffnung roch, schnell reagierte und den Ball zum 1:0 ins leere Tor stocherte. Allerdings fiel sechs Minuten später der Ausgleich, dem eine ebenfalls eine Schusseligkeit vorausgegangen war, eine Schalker. Nikos Zografakis war der Nutznießer und schloss für den SC Verl zum 1:1 ab.

Nach dem Wechsel – der Drittligist wechselte auf allen elf Positionen, der Gelsenkirchener Regionalligist auf fünf – hatten die Schalker U-23-Fußballer zwischen der 57. und 61. Minute eine sehr starke Phase. Was jedoch fehlte, war ein Tor. Sowohl Moritz Flotho (57.) als auch Nelson Amadin (59.) und der starke Niklas Castelle (61.), der inzwischen die Binde des Kapitäns trug, scheiterten in aussichtsreichen Positionen.

So haben sie gespielt:

Tore: 1:0 Marouane Balouk (23.), 1:1 Nikos Zagrafakis (29.).

FC Schalke 04 U 23: Lazarus - Aliu (46. Klein), Albutat (46. Amadin), Scheller, Guzy (46. Grčić, 76. Bokake) - Kurt (81. Mfundu) - Mfundu (70. Aliu), Balouk (46. Shubin), Bokake (46. Jakir) - Flotho (86. Kurt), Castelle.

