Schalke-Kapitän Mascarell: "Wichtig, dass Harit zurück ist"

Gelsenkirchen. Schalke-Kapitän Omar Mascarell glaubt daran, dass Schalke nach einem ersten Sieg eine Serie starten kann. Und er lobt Trainer Manuel Baum.

Omar Mascarell redete nicht drumherum. "Die nächsten drei Spiele", sagte der Kapitän des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 in einer virtuellen Medienrunde, "sind meiner Meinung nach die drei wichtigsten in dieser Saison." Am Sonntag tritt das Liga-Schlusslicht Schalke beim FC Augsburg an (15.30 Uhr/Sky), dann folgen Heimspiele gegen den SC Freiburg (Mittwoch, 18.30 Uhr) und Arminia Bielefeld (Samstag, 19. Dezember, 15.30 Uhr/beide Sky). "Das sind drei Gegner auf Augenhöhe", sagt Mascarell und stellt unmissverständlich klar: "Schon in Augsburg müssen wir gewinnen. Wir haben nur ein Ziel: in der Bundesliga zu bleiben."