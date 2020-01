Schalke kann in München mit Serdar und Harit planen

Mittelfeldantreiber Suat Serdar, der sich beim 2:0-Heimsieg gegen Champions League-Aspirant Borussia Mönchengladbach eine Wadenverletzung zugezogen hatte, konnte im Wochenverlauf wieder trainieren. Er wird für Schalke beim FC Bayern München (18:30 Uhr/Sky) spielen können. „Suat ist ohne Beschwerden“, stellt David Wagner durchaus erleichtert fest.

Der marokkanische Nationalspieler Amine Harit steht nach seiner Oberschenkel-Verletzung beim Hit in München ebenfalls wieder zur Verfügung. „Amine hat genau wie Suat Serdar alle Übungen mitgemacht. Genau so ist es bei Weston McKennie. Da sind wir eine Woche früher dann als gedacht“, skizziert Wagner. McKennie hatte sich beim 1:0-Sieg über Eintracht Frankfurt eine schmerzhafte Schulterverletzung zugezogen.

Schalkes Wirbelwind Benito Raman, der gegen Mönchengladbach einen Treffer vorbereitet und eine starke Leistung gezeigt hatte, scheint nach seinem Rachenwegsinfekt rechtzeitig wieder auf die Beine zu kommen. „Benito musste ein Antibiotikum einnehmen. Er ist gestern Fahrrad gefahren. Es kann sein, dass der das Abschlusstraining mitmacht. Wir müssen dann abwarten, zu was es reicht“, stellt Schalkes Trainer noch etwas vorsichtig fest.

Schalke-Talent Kabak bekommt es mit Lewandowski zu tun

Innenverteidiger Ozan Kabak musste am Mittwoch das Training wegen Rückenbeschwerden abbrechen. Am Donnerstag hörte der türkische Nationalspieler etwas eher auf, was aber in den Bereich „Vorsichtsmaßnahme“ fiel. „Ich denke, das wird kein großes Problem“, zeigt sich Schalkes Trainer bei dieser wichtigen Personalie zuversichtlich. Kabak wird es in München unter anderem mit Bayern-Tormaschine Robert Lewandowski (20 Treffer, zwei Vorlagen in 18 Meisterschaftsspielen, insgesamt 31 Pflichtspieltore in dieser Saison) zu tun bekommen.