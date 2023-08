Schalke ist noch keine Spitzenmannschaft: Transfers müssen her

Durch die 0:1-Niederlage in Braunschweig setzt Schalke 04 den Start der Zweitliga-Saison in den Sand. Noch mehr Sorgen als das nackte Ergebnis machte der Auftritt der Mannschaft von Trainer Thomas Reis. Unsere Reporter Andreas Ernst und Robin Haack analysieren die Lage auf Schalke zusammen mit Moderator Sinan Sat.

Der FC Schalke 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen heftigen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis verlor bei Eintracht Braunschweig mit 0:1 (0:1) und liegt nach nun zwei Niederlagen in den ersten drei Spielen vorerst in der unteren Tabellenhälfte. Ein Fehlstart für den Bundesliga-Absteiger. „Wir haben in der ersten Halbzeit fast alles vermissen lassen. Was das Zweikampfverhalten angeht, hat alles gefehlt“, schimpfte Reis nach dem Spiel. Harte Worte des Trainers.

Schalke-Auftritt in Braunschweig bereitet Sorgen

Der unterirdische Auftritt der Königsblauen bereitet aktuell mehr Sorgen als die schwachen Ergebnisse. Unsere Reporter Andreas Ernst und Robin Haack analysieren die Lage auf Schalke zusammen mit Moderator Sinan Sat und analysieren den Fehlstart gewohnt schungslos.

Klar ist, dass der Druck auf die Verantwortlichen nach dem Stotter-Start wächst. Verstärkungen auf dem Transfermarkt soll es noch geben. Aber auf welchen Positionen muss sich noch was tun? Auch dazu haben unsere Schalke-Reporter eine klare Meinung. Viel Spaß beim Reinhören!

