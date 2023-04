Schalke-Invasion auch in Freiburg? Das sagt der Sport-Club

Freiburg/Gelsenkirchen. Die Fans des FC Schalke 04 werden ihr Team im Abstiegskampf auch am kommenden Sonntag in Freiburg begleiten. Der Gastgeber trifft Vorbereitungen.

Der FC Schalke 04 hat mit der 5:2-Gala über Hertha BSC wieder seine Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt etwas verbessert. Der SC Freiburg als nächster Gegner dürfte jedoch eine etwas andere Herausforderung darstellen als die Berliner. Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) versucht das S04-Team von Trainer Thomas Reis, im Breisgau die nächsten Punkte einzufahren – auch mithilfe der Fans. Schaffen es die Schalke-Anhänger erneut, wie schon bei der TSG Hoffenheim das Auswärtsspiel zu einem gefühlten Heimspiel zu machen?

Machen die Schalke-Fans auch aus der Partie in Freiburg ein gefühltes Heimspiel?

Mehr als 10.000 Fans hatten die Hoffenheimer ProZero-Arena in ein Schalke-Tollhaus verwandelt – der sportliche Ertrag bleib bei der 0:2-Niederlage allerdings aus. Am kommenden Sonntag dürfte sich der Zuspruch etwas mehr in Grenzen halten. Die üblichen zehn Prozent der Gesamtkapazität im Europa-Park-Stadion hat der SC Freiburg Schalke 04 zur Verfügung gestellt. „Demnach rechnen wir mit 3400 Gästefans“, teilt der Sport-Club auf Nachfrage mit.

Das Fan-Aufkommen in Hoffenheim glich einer königsblauen Invasion und sorgte für Aufsehen. Wie viele Schalker jenseits des Gästekontingents noch ein Ticket erlangen, ist nicht absehbar. Der SC Freiburg berichtet auf jeden Fall davon, dass es „immer sehr viele Anfragen zu Ticketgesuchen“ gibt. Befürchtungen, dass es beim Tabellenfünften ein gefühltes Heimspiel für Schalke geben könnte, haben die Freiburger nicht: „Insbesondere, da die Nachfrage bei den SC-Fans und -Mitgliedern sehr groß ist.“

Die Fans des FC Schalke 04 bei der Ankunft der Mannschaft in Hoffenheim. Foto: Firo

Können Schalke-Fans denn noch auf Tickets für die Partie am Sonntag hoffen? Auf der Homepage des SC Freiburg, der noch um einen der Plätze im internationalen Geschäft der kommenden Saison spielt, werden Eintrittskarten noch den Fans angeboten. Die Chance, den königsblauen Anteil am sechstletzten Spieltag im Stadion über das Gästekontingent hinaus zu erhöhen, stehen eher schlecht, teilt der SC mit: „Das Das Spiel hat insgesamt eine sehr hohe Nachfrage, auch bei unseren Vereinsmitgliedern, so dass wir diese Partie exklusiv im Mitgliedervorverkauf belassen und die Ticketzweitmarktangebote dieser Kundengruppe exklusiv zur Verfügung steht.“ Am Sonntag wird dann klar sein, wie viele Schalke-Fans ihre Team vor Ort unterstützen können.

