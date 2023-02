Schalke holt für seine U 19 Stürmer von Bayer 04 Leverkusen

Gelsenkirchen. Nach Jean Paul Ndiaye stellt der FC Schalke 04 einen zweiten neuen Spieler für sein U-19-Team der nächsten Saison vor. Das sagt Mathias Schober.

Nach U-17-Nationalspieler Jean Paul Ndiaye (Hannover 96), dessen Verpflichtung im Januar bekanntgegeben worden ist, hat der FC Schalke 04 einen weiteren offensiven Spieler für seine U-19-Mannschaft 2023/24 verpflichtet: Zur neuen Saison wechselt Stürmer Zaid Amoussou-Tchibara, der am 21. Februar seinen 17. Geburtstag feiern wird, von Bayer 04 Leverkusen in die Knappenschmiede und somit zur Mannschaft von Trainer Norbert Elgert. Als Jungjahrgang.

„Zaid ist ein Stürmer, der in der Offensive variabel einsetzbar ist“, sagt Mathias Schober, der 46-jährige Direktor Knappenschmiede und Entwicklung beim FC Schalke 04. „Wir sind stolz darauf, dass er in die Knappenschmiede wechselt und hier ab der kommenden Spielzeit seine nächsten Entwicklungsschritte gehen wird.“

Zaid Amoussou-Tchibara hat in sieben Spielen elfmal getroffen

Bis zu seinem Wechsel im Sommer wird Zaid Amoussou-Tchibara in der Junioren-Bundesliga für die U-17-Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen spielen, deren Kapitän er ist. Nach zwölf von 16 Partien der einfachen Runde liegt das Bayer-Team mit 25 Zählern auf dem vierten Tabellenplatz neun Punkte hinter dem Spitzenreiter, dem von Onur Cinel trainierten und ungeschlagenen FC Schalke 04.

In sieben Ligaspielen sind Zaid Amoussou-Tchibara in dieser Saison elf Tore und drei Vorlagen gelungen. Auch für die U 19 Leverkusens, den Tabellenvierten der A-Junioren-Bundesliga West, ist er in dieser Saison schon zu einem 45-Minuten-Einsatz gekommen, und zwar am 10. Dezember bei der 1:2-Niederlage beim Bonner SC.

Schalkes U 19 testet am Donnerstag gegen die U 23 des SC Verl

Für die aktuelle U 19 des FC Schalke 04 läuft gerade die Wintervorbereitung, ehe der Tabellendritte in seinem nächsten Bundesliga-Spiel am 19. Februar (Sonntag, 11 Uhr, Parkstadion) auf Fortuna Düsseldorf treffen wird.

Seinen nächsten Test absolviert das Elgert-Team am Donnerstagabend (9. Februar, 19.45 Uhr, Kunstrasen-Platz 6) gegen die U 23 des SC Verl, den Tabellendritten der Westfalenliga-Staffel 1. (AHa)

