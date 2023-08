Schalke-Hoffnung Assan Ouédraogo: Wie sein Weg in Mülheim begann

Mülheim/Gelsenkirchen. Assan Ouédraogo ist das größte Talent auf Schalke. Der 17-Jährige tritt bei S04 in riesige Fußstapfen. 2011 fiel der Startschuss - in Mülheim.

Am Rande der Stadtmitte in Mülheim an der Ruhr, hinter einem Schwimmbad und neben einem Skatepark an der Südstraße, befindet sich etwas versteckt der Eingang zu den zwei Plätzen des Fußballklubs TuS Union 09. Schwarz und weiß sind die Vereinsfarben, die erste Mannschaft ist gerade Tabellenführer der Kreisliga B. Die beste Zeit hatte der Klub gerade hinter sich, als hier 2011 eine hoffnungsvolle Karriere begann – die von Assan Ouédraogo, dem derzeit größten Talent des Zweitligisten FC Schalke 04.