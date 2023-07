Schalke heute live im Ticker - S04 spielt beim Hamburger SV

Fußball inside – der Expertentalk: Bochum und Schalke: Auf Reisen in Südtirol und Hamburg

Schalke startet am Freitag gegen den HSV vor Zehntausenden in die zweite Bundesliga. Der VfL Bochum bereitet sich derweil in einem 3000-Seelen-Dorf auf die anstehende Bundesligasaison vor. In der aktuellen Folge schildert unser Bochum-Experte Ralf Ritter seine Eindrücke aus dem Trainingslager in Südtirol und analysiert den Kader des VfL. Außerdem hat Schalke-Reporter Robin Haack Infos zum Baumgartl-Transfer und zu Assan Ouedraogo, dem 17-jährigen Supertalent der Schalker. Moderiert wird die Folge von Nils Halberscheidt.

Video: FUNKE Foto & Video