Schalke: Hechelmanns erster großer Deal kann sich sehen lassen

Gelsenkirchen. Marius Bülter wechselt vom FC Schalke 04 zur TSG Hoffenheim. Es ist der erste Deal von Sportdirektor André Hechelmann. Ein Kommentar.

Ganz unbekannt ist André Hechelmann in Gelsenkirchen nicht mehr - und doch könnte er aktuell noch vom Hauptbahnhof bis zum Musiktheater laufen, ohne an jeder Straßenecke angesprochen zu werden. Der Mann, der nach vielen Jahren in der zweiten und dritten Reihe des Profifußballs nun seit einem Monat Sportdirektor des FC Schalke 04 ist, hat seinen ersten richtig großen Deal abgeschlossen. Und der kann sich sehen lassen.