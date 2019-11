Gelsenkirchen. Schalke 04 wird die Vorbereitung auf die Rückrunde auch in diesem Winter wieder in Spanien bestreiten. Der Ort des Trainingslagers ist neu.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schalke hat ein neues Wintertrainingslager gefunden

In den vergangenen drei Wintern weilten die Königsblauen stets in Benidorm an der Costa Blanca. Diesmal geht es stattdessen nach Fuente Alamo, ganz in der Nähe von Murcia im Südosten Spaniens. Das gaben die Schalker am Montag bekannt. Beginn des Trainingslagers ist am 2. Januar, zurück geht es am 9. Januar. Während des Aufenthalts ist am 7. Januar zudem ein Testspiel geplant - Gegner, Spielort und Anstoßzeit stehen aber noch nicht fest.

"Ich war in Spanien und habe mir den einen oder anderen Ort angeguckt", erklärte Schalkes Lizenzspieler-Koordinator, Sascha Riether, bereits Anfang Oktober. Nun konnten die Verhandlungen offenbar erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Trainingslager in Spanien sind im Winter angesichts der milden und angenehmen Temperaturen bei vielen Vereinen beliebt.

Dass es nicht mehr nach Benidorm geht, ist auch eine Entscheidung von Sportvorstand Jochen Schneider, der einen Tapetenwechsel wollte. "Jochen Schneider hat gesagt, es wird jetzt Zeit, mal wieder etwas anderes zu machen", sagte Riether, der mit der Suche nach einem passenden Quartier beauftragt worden war. 2017 war Schalke zum ersten Mal in Benidorm, davor verließ S04 jahrelang den Kontinent. 2016 bereitete sich die Mannschaft in Orlando in Florida vor, in den vier Jahren zuvor war Katar das Ziel der Vorbereitung.

Schalke 04 testet in der Winterpause gegen den HSV

Während der Testspielgegner im Trainingslager noch nicht feststeht, haben die Schalker ein weiteres Vorbereitungsspiel in Deutschland bereits unter Dach und Fach gebracht. Die Verantwortlichen haben einen attraktiven Gegner gefunden. Am 10. Januar gastiert Schalke bei Zweitliga-Spitzenreiter Hamburger SV. Anstoß ist um 18 Uhr im Volksparkstadion. Informationen zum Vorverkauf sollen in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.