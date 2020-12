Schalke: Harit, Sané und Fährmann kehren ins Training zurück

Gelsenkirchen. Entspannt sich Schalkes Personalsituation pünktlich zu den vorentscheidenden Spielen? Drei Profis kehrten Mittwoch ins Training zurück.

Sieben verletzte oder erkrankte sowie zwei suspendierte Profis fehlten dem Fußball-Bundesligateam des FC Schalke 04 im Spiel gegen Bayer Leverkusen (0:3) am Sonntag. Michael Langer, eigentlich dritter Torwart, stand deshalb zum Beispiel zwischen den Pfosten. Auf der Bank saßen fast nur U23- oder U19-Spieler. Wenn die Königsblauen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg antreten, ist die Personalsituation etwas entspannter.

Das liegt nicht nur daran, dass Trainer Manuel Baum und Sportvorstand Jochen Schneider Amine Harit begnadigt hatten. Zum Trainingsteam gehörten außer Harit noch Torwart Ralf Fährmann und Innenverteidiger Salif Sané, wie die Königsblauen über ihre Kanäle in den sozialen Netzwerken mitteilten. Fährmann und Sané waren zuletzt am Knie verletzt, der Abwehrspieler hatte sich die Blessur während einer Reise mit der Nationalmannschaft Senegals im November eingefangen. Sané hatte nach Rücksprache mit den Ärzten auf eine Operation verzichtet. Nun ist er schnell wieder da. Auch Fährmann ist wieder fit - allerdings ist nicht davon auszugehen, dass er in Augsburg direkt die Nummer eins ist. Michael Langer dürfte eine weitere Bewährungschance bekommen.

Schalke: Bentaleb hält sich mit seinem Privattrainer fit

Einige Profis fehlen aber weiterhin. Mit einem Comeback des suspendierten Nabil Bentaleb im Schalke-Trikot ist ohnehin nicht mehr zu rechnen - Bentalebs Vertrag endet am 30. Juni 2021, wenn möglich, soll er schon in der Winter-Transferperiode gehen. Über Instagram postet Bentaleb täglich Videos, wie er sich mit seinem Privattrainer fithält.

Noch nicht wieder gesund ist Stammtorwart Frederik Rönnow, den Oberschenkelprobleme plagen. Goncalo Paciencia (Knie-Operation) wird noch längere Zeit fehlen. Matija Nastasic (Magen-Darm-Infekt) und Ahmed Kutucu (Covid-19-Infektion) waren zuletzt wegen Krankheiten nicht dabei und sind noch nicht ganz wiederhergestellt. Beide absolvierten aber bereits Lauftraining.

Sorgen bereitet aber Ozan Kabak. Der Innenverteidiger, der bereits in der vergangenen Woche einige Einheiten wegen Oberschenkelproblemen verpasst hatte, musste das Training bereits nach 60 Minuten beenden und humpelte in die Kabine.