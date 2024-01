Schalke gewinnt Hallenturnier: Eigenwerbung von U23-Talenten

Beim Hallenturnier in Gummersbach führte Jimmy Kaparos die Schalker Mannschft als Kapitän an.

Gummersbach Der FC Schalke 04 begeistert bei einem Hallenturnier in Gummersbach mehr als 4000 Fans. Sieg im Finale gegen Lukas Podolskis Gornik Zabrze.

Turniersieg für den FC Schalke 04. Beim „schauinslandreisen-Cup“ in Gummersbach setzte sich der Zweitligist gegen fünf andere Teams aus Deutschland und Polen durch. Im Finale siegten die Königsblauen gegen den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze und Weltmeister Lukas Podolski mit 7:2.

Das Hallenturnier sei „nicht so wichtig“, sagte Schalkes Cheftrainer Karel Geraerts vor einigen Tagen. Doch als reine Spaß-Veranstaltung verstanden die Gelsenkirchener das Event am Sonntagnachmittag nicht. Zwar spielten in Soichiro Kozuki und Ibrahima Cissé nur zwei „echte“ Profis bei den Schalkern mit, doch die Mannschaft, die von Geraerts und auch U23-Trainer Jakob Fimpel gecoacht wurde, nahm das Turnier auch sportlich ernst.

„Die Jungs genießen es hier“, sagte Lizenzspielerleiter Gerald Asamoah. „Bock hätten viele Spieler gehabt, aber man muss auch abwägen. Wir haben Samstag unser erstes Meisterschaftsspiel, da muss man schauen.“ Denn klar ist: Deutlich wichtiger als ein bisschen Spaß beim Hallenturnier ist der Rückrundenauftakt gegen den Hamburger SV am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1).

Schalke: Dramatischer Sieg im Halbfinale - Castelle auffällig

Vor den Augen des restlichen Profi-Kaders auf der Tribüne starteten die Schalker gut ins Turnier. Trotz 0:1-Rückstand seigten die Gelsenkirchener nach zweimal zehn Minuten Spielzeit mit 3:2 im ersten Gruppenspiel gegen Gornik Zabrze. U23-Mann Niklas Castelle gelang wenige Augenblicke vor dem Abpfiff nach Solo inklusive Zidane-Rolle der umjubelte Siegtreffer. Nach dem zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen Oberligist Kickers Emden (6:1) traf Schalke im Halbfinale auf Zweitligist SC Paderborn. Dort siegte S04 mit dramatisch mi 5:4 nach Neunmeterschießen. Soichiro Kozuki gelang das entscheidende Tor.

Viele Schalke-Profis schauten sich das Hallenturnier in Gummersbach auf der Tribüne an - auch Ralf Fährmann (rechts) und Assan Ouédraogo. Foto: RHR-FOTO / FUNKE Foto Services

Castelle zählte in Gummersbach zu den auffälligsten Schalkern. Das Sturm-Talent, das zuletzt auch mit den Profis im Trainingslager war, erzielte insgesamt sechs Turniertore. Auch Jimmy Kaparos, Paul Pöpperl und Steven van der Sloot aus der U23 konnten Eigenwerbung betreiben.

Der Schalker-Kader: Justin Treichel, Julius Paris, Jimmy Kaparos (drei Tore), Steven van der Sloot (zwei Tore), Yannick Tonye (ein Tor), Soichiro Kozuki (ein Tor), Ibrahima Cissé, Grace Boake (ein Tor), Paul Pöpperl (zwei Tore), Niklas Castelle (sechs Tore), Emmanuel Gyamfi (ein Tor), Kelsey Mesel.

