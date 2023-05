FC Schalke 04 Schalke: Gelbsperre - Moritz Jenz und Simon Terodde fehlen in Leipzig

Gelsenkirchen. Bittere Nachricht für den FC Schalke 04! Beim Saisonfinale gegen RB Leipzig fehlen zwei Leistungsträger wegen der fünften Gelben Karte.

Schon vor einer Woche war es das große Thema beim FC Schalke 04: Vielen Profis drohte eine Gelb-Sperre. Einer von ihnen, Marius Bülter, sah beim 0:6 in München seine fünfte Gelbe Karte und konnte gegen Eintracht Frankfurt nicht mitwirken. In diesem Spiel nun erwischte es zwei weitere Profis - und nicht die unwichtigsten. Innenverteidiger Moritz Jenz und Torjäger Simon Terodde fehlen nun beim Saisonfinale in Leipzig (Samstag, 27. Mai, 15.30 Uhr/Sky).

Terodde brachte Schalke nach 52 Sekunden in Führung

Beide Gelbe Karten waren vermeidbar: Terodde, der nach 52 Sekunden das 1:0 für die Königsblauen geköpft hatte, stand schon früh oft bei Schiedsrichter Daniel Schlager, beschwerte sich über vermeintliche Fehlentscheidungen. In der 40. Minute hatte Schlager nach einem weiteren Protest Teroddes genug gehört und zeigte Gelb.

Innenverteidiger Jenz erwischte es fünf Minuten später. Er ließ sich auf ein kleines Handgemenge mit Frankfurts Top-Stürmer Randal Kolo Muani ein. Beide sahen dafür Gelb.

Steigt Schalke direkt in die Zweite Liga ab, trugen sowohl Jenz als auch Terodde zum letzten Mal das königsblaue Trikot. Jenz kehrt dann zum französischen Erstligisten FC Lorient zurück - die Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro gilt nur, wenn die Schalker den Klassenerhalt schaffen. Teroddes Vertrag endet am 30. Juni - er verkündete frühzeitig, dass er ihn nicht verlängern wird.

Sollte Schalke die Relegation erreichen, sind beide wieder spielberechtigt.

