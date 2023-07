Schalke-Gegner HSV: Generalprobe missglückt, Sorgen um Reis

Essen. Der Hamburger SV hat das letzte Testspiel vor dem Zweitliga-Start gegen den FC Schalke 04 verloren. Das Spiel gegen Glasgow Rangers endete 1:2.

Der Start der neuen Saison in der 2. Bundesliga rückt näher. Am kommenden Freitag eröffnet der FC Schalke 04 die Spielzeit im ausverkauften Volksparkstadion des Hamburger SV.

Während sich die Königsblauen im letzten Testspiel vor dem Auftakt 2:2 vom niederländischen FC Twente trennten, absolvierte auch der HSV seine Generalprobe gegen einen ausländischen Klub - und kassierte eine Niederlage.

Am Samstag verlor das Team von Trainer Tim Walter vor 46.542 Zuschauern im Ibrox Stadium beim schottischen Traditionsklub Glasgow Rangers mit 1:2 (0:2).

Fashion Sakala (38. Minute) und James Tavernier (45.+1/Elfmeter) trafen für die Gastgeber. Jean-Luc Dompé (90.+1) erzielte den Ehrentreffer für die Hanseaten, die sich zum Gedenken an das vor einem Jahr verstorbene Vereins-Idol Uwe Seeler in speziellen Shirts aufgewärmt hatten.

Hamburg bangt gegen Schalke um Reis

HSV-Coach Tim Walter hatte die beiden Neuzugänge Guilherme Ramos und Ignace van der Brempt erstmals in die Startaufstellung berufen. Ramos patzte jedoch bei beiden Gegentreffern. Vor der Saisoneröffnung am Freitag mit dem Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger Schalke wachsen die Verletzungssorgen beim HSV.

Abwehrspieler William Mikelbrencis hatte sich im Training eine Muskelverletzung im Bereich der rechten Hüfte zugezogen und wird in den nächsten Wochen ausfallen. In der Partie in Glasgow schied zudem Ludovit Reis mit einer Schulterblessur aus.

Der Mittelfeldspieler, der den HSV in Abwesenheit von Sebastian Schonlau (Wadenprobleme) als Kapitän aufs Feld führte, wurde auf dem Feld behandelt und musste nach einer knappen Stunde ausgewechselt werden. Er droht, das Schalke-Spiel zu verpassen. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Dafür feierte Stürmer Andras Nemeth sein Comeback nach seinem im April erlittenen Knöchelbruch.

Die Profis machten sich nach dem Spiel auf den Rückweg in die Heimat. Schon am Sonntag steht ab 10 Uhr das Fanfest mit der Anhängerschaft am heimischen Volksparkstadion auf dem Programm. (dpa mit ea)

