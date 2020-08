Gelsenkirchen. Testspiel auf Schalke. S04 testet heute gegen den KFC Uerdingen. Wir erklären, wo das Spiel im Live-Stream übertragen wird.

Im dritten Testspiel der Saisonvorbereitung trifft der FC Schalke 04 an diesem Dienstag (18 Uhr) auf den Drittligisten KFC Uerdingen. Gespielt wird im altehrwürdigen Parkstadion, das vor dem Bau der Arena die Heimspielstätte des Klubs gewesen ist. Im Sommer 2001 zog Schalke 04 dann in die neue Arena um.

Schalke muss sich gegen Uerdingen besser präsentieren als noch beim letzten Testspiel gegen den SC Verl. Da blamierte sich Schalke beim 4:5 gegen den Drittligisten, Hier lesen Sie unseren Spielbericht zu der Partie.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Testspiel zwischen Schalke 04 und dem SC Verl heute live schauen können.

Schalke 04 – SC Verl: Die Rahmendaten zur Partie

FC Schalke 04 gegen KFC Uerdingen

Dienstag, 18.08.2020, 18 Uhr

Testspiel, Saisonvorbereitung

Parkstadion Gelsenkirchen

Schalke 04 stellt allen Fans eine Übertragung zur Verfügung. Dieser Live-Stream wird auf dem YouTube-Kanal der Schalke abrufbar sein. Dort können Sie die kompletten 90 Minuten zwischen dem Drittligaaufsteiger und dem Bundesligisten schauen. Im Anschluss an die Begegnung wird die Übertragung dort im Re-Live verfügbar sein.

Im regulären TV oder auf Streamingplattformen wie DAZN wird das Spiel zwischen Schalke und Verl nicht übertragen. Die einzige Option, den Testkick zu schauen, ist der Live-Stream auf dem Schalker YouTube-Kanal.

Schalke testet gegen VfL Bochum

Die Partie von Schalke gegen Verl wird zunächst das letzte Testspiel in Gelsenkirchen sein. Vom 21. August bis zum 29. August bezieht Schalke 04 ein Trainingslager in Österreich. Vor Ort sind insgesamt drei Partien geplant, die wiederum alle auf dem Schalker YouTube-Kanal zu sehen sind. In Deutschland testet S04 noch gegen Viktoria Köln (2. September) und den VfL Bochum (5. September). (chwo)