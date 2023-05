Schalke bei RB Leipzig live: Matthäus rechnet mit Abstieg - Faninfos, Tickets, TV - Alle News im Liveblog

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 spielt am Samstag bei RB Leipzig um den Klassenerhalt. Die Lage ist angespannt, aber nicht hoffnungslos. Alle News im Liveblog.

Schalke 04 trifft am Samstag im letzten Bundesligaspiel der Saison auf RB Leipzig .

. Die sportliche Ausgangslage ist heikel: Ein Punkt muss mindestens her - und die Konkurrenz muss mitspielen.

Beim öffentlichen Training zum Wochenbeginn sind 500 Fans vor Ort und machen Mut.

Schalke gegen RB Leipzig: Gibt es noch Tickets?

Schalkes Tim Skarke. Foto: Firo

Nein, das Spiel ist schon seit Wochen ausverkauft. Ohnehin war es für Schalke-Fans schwer, einen Platz in der Red-Bull-Arena zu ergattern. Es gab nämlich keinen freien Vorverkauf. Diese Redaktion hatte schon vor zwei Wochen bei RB Leipzig nachgefragt, warum. PR-Manager Christoph Wulf antwortete damals: "Wie bei jedem unserer Heimspiele vergeben wir die Tageskarten für unsere Heimspiele phasenweise an bestimmte Gruppen. Zunächst haben Vielfahrer ein Kaufrecht, anschließend Dauerkartenkunden, die Begleitpersonen mitbringen möchten, dann unsere Offiziellen Fanklub-Mitglieder. Sind im Anschluss an diesen phasenweisen Vorverkauf noch Karten verfügbar, gehen diese in den freien Vorverkauf." Schon danach waren alle 47.069 Tickets für diese Partie abgesetzt.

Schalke vor Saisonfinale: So ist die sportliche Ausgangslage

Pech für Schalke: Der VfB Stuttgart hatte am Sonntag einen 0:1-Rückstand in Mainz in einen 4:1-Sieg verwandelt und Schalke damit auf den 17. Platz gestoßen. Einen direkten Abstiegsplatz, am vorletzten Spieltag. Da der VfL Bochum bei Hertha BSC (1:1) einen Punkt holte und Stuttgart gewann, muss S04 am letzten Spieltag bei RB Leipzig mindestens einen Punkt holen und sind zusätzlich auf Hilfe von Leverkusen (spielt in Bochum) oder Hoffenheim (in Stuttgart) angewiesen.

FC Schalke 04 gegen RB Leipzig live im TV sehen

Schalkes Kenan Karaman (l.) und Sebastian Polter jubeln. Foto: dpa

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke und RB Leipzig: Das Bundesligaspiel wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Dafür im traditionellen Zuhause des Samstag-Fußballs: auf Sky. Spielbeginn ist heute um 15.30 Uhr, die Sky-Übertragung beginnt um 15.15 Uhr. Ab 14 Uhr überträgt Sky allerdings schon. An diesem Samstag werden alle Spiele übrigens zeitgleich angepfiffen.

Lothar Matthäus rechnet mit Schalke-Abstieg

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rechnet mit einem Abstieg von Schalke 04 aus der Fußball-Bundesliga. „Ich denke, dass es Schalke 04 erwischt, weil es für sie in Leipzig nichts zu holen gibt. Dort wird sich jeder für das Pokalfinale anbieten wollen und den Fans einen tollen Liga-Abschluss schenken“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

FC Schalke 04 gegen RB Leipzig im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt das Spiel Schalke gegen RB Leipzig im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Fußball-Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Schalke gegen Eintracht Frankfurt gibt es auch auf unserem Portal.

Schalke trainiert öffentlich zum Wochenbeginn

Simon Terodde beim Schalke-Training. Foto: Firo

Am ersten Tag der letzten Bundesliga-Woche in dieser Saison fanden 500 Fans des Tabellenvorletzten am Montag den Weg zum Trainingsgelände. Um Autogramme zu sammeln, um den Spielern vor dem schwierigen Finale im Abstiegskampf bei RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) Mut zuzusprechen.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04