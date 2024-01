In der Bundesliga rollt der Ball bereits wieder. Am Wochenende geht es auch in Liga 2 und Liga 3 wieder los. Schalke muss nun beweisen, dass die Stabilität in die Mannschaft zurückgekehrt ist, um den Tabellenkeller nach Möglichkeit weit hinter sich zu lassen. Einschätzungen zum Zustand von S04 hat unser Experte Andi Ernst. RWE hat eine ganz andere Aufgabe: An der Hafenstraße KANN man beweisen, dass man zurecht auf Platz vier steht. Von Aufstieg redet in Essen nach wie vor zumindest offiziell niemand, sagt unser RWE-Reporter Martin Herms. Alle Akteure predigen Demut. Auffällig bei beiden Vereinen: Sowohl S04 als auch RWE haben im Winter noch keine Spieler geholt. Wagnis oder sinnvoll? Kommt da noch was? Ihr hört es in dieser Folge! Die Moderation übernimmt Nils Halberscheidt

Gelsenkirchen. Schalke spielt gegen den HSV. Wir erklären, wo das Spiel der 3. Liga live im TV und Stream zu sehen ist.

Schalke-Coach Karel Geraerts ist zuversichtlich, mit dem Bundesliga-Absteiger nach der schwachen Hinserie eine erfolgreichere Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga zu spielen. „Das Team verbessert sich seit Dezember. Die Chemie in der Mannschaft scheint auch immer besser zu werden. Alle arbeiten sehr gut zusammen“, sagte der Belgier über Schalke 04. „Wir spüren gute Schwingungen, jetzt müssen wir es aber auch auf dem Platz zeigen“, sagte Geraerts vor dem Rückrunden-Auftakt am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) gegen den Hamburger SV.

Schalke gegen den HSV live: Das sind die wichtigsten Rahmendaten zur Live-Übertragung

Datum und Uhrzeit: 20. Januar 2024, 20.30 Uhr

Sender/Plattform: Sky und Sport1

Schalke gegen den HSV im Live-Ticker

Heute Abend schon Pläne? Nicht am Fernseher, keine Zeit für Live-Bilder? Alle Tore und die wichtigsten Ereignisse, bietet unser Live-Ticker zum Spiel Schalke gegen den HSV. Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

Schalke gegen den HSV in unserem Live-Ticker

So sieht das weitere Programm von Schalke 04 aus:

26. Januar (Fr, 18.30 Uhr) FC Kaiserslautern – Schalke 04

3. Februar (Sa, 13 Uhr) Schalke 04 – Eintracht Braunschweig

11. Febuar (So, 13.30 Uhr) Holstein Kiel – Schalke 04

Schalke und Co: Die Revierklubs im Podcast

Lust auf ausführliche Analysen, die wichtigsten News und Hintergründe zu den Revierklubs? Im Wochenrhythmus und in vielen Sonderfolgen geben unsere Reporter in unserem Podcast fußball inside Einblicke in das Geschehen der Revierklubs. Updates zu den Podcasts gibt es auch bei Facebook und Instagram @fussball.inside. Das Team freut sich über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcast.

Mehr News und Infos zu Schalke 04

HSV-Tim Walter steht in Hamburg unter kritischer Beobachtung

Tim Walter, Trainer des Schalke-Gegners HSV, steht bei seinem Klub einmal mehr unter Beobachtung. Nach der Zweitliga-Hinrunde mit vielen Fragezeichen hinsichtlich der Aufstiegsform des Hamburger SV muss der 48-Jährige unter den kritischen Blicken der sportlichen Führung endlich starke Antworten liefern.

Schalke-Trainer Karel Geraerts starte mit seinem Team gegen den HSV in die Rückrunde. Foto: Roland Weihrauch / dpa

In gewohnt Walter-Manier erklärte der Coach am Donnerstag den groben Plan vor dem Traditionsduell beim Tabellen-14. Schalke 04 am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1). „Wir wollen auch immer gewinnen. Wir wissen aber, dass wir Luft nach oben haben. Aber vor allem: Wir haben Lust auf oben“, sagte der 48 Jahre alte Coach des Tabellendritten am Donnerstag.

Schalke gegen HSV: 6100 Fans aus Hamburg

Eine deutliche - und vor allem nachhaltige - Antwort auf die Frage nach der Aufstiegstauglichkeit soll sein Team in dem Top-Duell am Samstag beim anderen Traditionsverein liefern. 6100 Gästefans werden die Hamburger nach Gelsenkirchen begleiten. Das Spiel in der Hinrunde entschied der HSV spektakulär mit 5:3 für sich. „Wenn es so ein Spektakel wird mit dem richtigen Ergebnis für uns, dann nehme ich das auch gerne“, sagte Walter. Die Schalker hatten sich nach einem schwachen Hinrunden-Beginn unter dem Trainer Karel Geraerts zuletzt etwas stabilisiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04