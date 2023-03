Schalke gegen BVB: Glasverbot, Auseinandersetzungen erwartet

Gelsenkirchen. Es gibt am Hauptbahnhof Gelsenkirchen Extra-Regeln fürs Derby Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Die Polizei rechnet mit Auseinandersetzungen.

Die Stimmung vor dem 100. Revierderby Schalke 04 gegen Borussia Dortmund ist angespannt – bei den Fans ebenso wie bei den Sicherheitsbehörden, die sich auf ein „Hochrisikospiel“ einstellen. Die Stadt Gelsenkirchen hat am Donnerstag weitere Sicherheitsmaßnahmen für den Spieltag am Samstag, 11. März, bekanntgemacht: Am Samstagnachmittag herrscht am (nicht im) Hauptbahnhof Gelsenkirchen ein Dosen- und Glasverbot, diese dürfen dort nicht mitgeführt oder verkauft werden.

In einer Allgemeinverfügung verbietet die Stadt „das Mitführen von gefährlichen Gegenständen“, die sich als Waffen oder Wurfgeschosse eignen. Explizit genannt werden Getränkedosen und Glasflaschen. Die Anordnung betrifft den Bereich rund um den Neustadtplatz südlich des Hauptbahnhofs von 15 bis 18.30 Uhr – dort, wo Fans in die Busse Richtung Stadion einsteigen. Dort könne die Fantrennung nicht zu einhundert Prozent garantiert werden.

Schalke 04 - Borussia Dortmund: Auseinandersetzungen mit „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“

Nach zwei Siegen in Folge treffen Thomas Reis und der FC Schalke in der Bundesliga auf Borussia Dortmund. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

Es bestehe aufgrund der polizeilichen Lageeinschätzung die „mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, dass es im Rahmen des benannten Fußballspiels (...) im südlichen Bereich des Gelsenkirchener Hauptbahnhofes zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen wird.“

Insgesamt erwartet die Stadt ca. 7000 Gästefans aus dem Bundesgebiet, mindestens 3000 davon sollen wohl über den Gelsenkirchener Hauptbahnhof anreisen. Die Polizei rechnet nach eigenen Angaben „mit einer hohen Mobilisierung innerhalb der organisierten Fanszene des FC Schalke 04 und Borussia Dortmund.“

Die Fanszenen seien in der Vergangenheit durch „massive Ausschreitungen und gewalttätige Aktionen in Erscheinung getreten“. Genannt wird unter anderem der Angriff von Dortmunder Fans auf Schalker am 19. Februar, als ein Schalker Fanbus bei der Abfahrt nach Berlin überfallen wurden und mehrere Personen verletzt wurden, unter anderem durch den Einsatz eines Baseballschlägers.

„Daher muss bei einem Aufeinandertreffen der Fanlager mit sofortigen körperlichen Auseinandersetzungen gerechnet werden“, begründet die Stadt, warum sie Flaschen und Dosen am Hauptbahnhof verbietet. Bereits am Mittwoch wurde bekanntgegeben, dass es rund um die Veltins-Arena ein Alkohol-Ausschankverbot geben wird.

Alle Artikel zu Borussia Dortmund lesen Sie hier

News und Hintergründe zum FC Schalke finden Sie hier

Dieser Bereich ist exakt vom Glasverbot betroffen:

Bochumer Straße von Hausnummer 1 bis 30

Emanuelstraße von Hausnummer 2 bis 6

Josefstraße von Hausnummer 1 bis 14

Neustadtplatz

Peterstraße von Hausnummer 1 bis 6

Wiehagen von Hausnummer 6 bis 14

Wilhelm-Busch-Straße von Hausnummer 1 bis 3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04