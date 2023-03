Schalke: Gefeiert, gefeuert, geladen - Thomas Reis zurück in Bochum

Bochum/Gelsenkirchen. In Schalke-Trainer Thomas Reis brodelt es vor dem Revierderby bei seinem langjährigen Klub VfL Bochum. Er ist gespannt auf den Empfang.

Wenn Thomas Reis vor die Haustür tritt, dann sieht er Bochum. Wenn er seine Frau beim Sport besucht, dann bleibt er in Bochum, sie spielt Frauenfußball. Wenn er an seine aktive Karriere zurückblickt, denkt er an Bochum. Und wenn er Herbert Grönemeyer hört, könnte er bei der Zeile „Bochum ich häng’ an Dir“ mitsingen. Wahrscheinlich macht er es sogar. Doch wenn Reis an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Rasen des Ruhrstadions betritt, dann ist er Gegner. Er ist der Trainer des FC Schalke 04 und versucht, den Kellerkrimi tief im Westen beim VfL Bochum zu gewinnen. Reis zu Gast beim VfL, das klingt so unwirklich, immer noch.