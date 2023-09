Schalke-Flop Timothée Kolodziejczak findet neuen Verein

„Das war schalkig“, fassten unsere Reporter das 1:1 von Schalke 04 bei Zweitliga-Aufsteiger Wehen Wiesbaden zusammen. Trotz ordentlicher Leistung hat es bei S04 nicht zum Sieg gereicht. In der neuen Folge unseres Talks „19:04 – der Schalke-Talk“ diskutieren die Schalke-Experten Robin Haack und Andreas Ernst mit Matthias Heselmann über das Spiel, Trainer Thomas Reis und die Schalker Sorgen. Mehr zum Thema: Reis spricht über Fährmann-Ausbootung: https://www.waz.de/sport/fussball/s04/schalke-thomas-reis-spricht-ueber-zoff-mit-ralf-faehrmann-nicht-in-der-bringschuld-id239347881.html Der Spielbericht: https://www.waz.de/sport/fussball/s04/schalke-mit-bitterer-erkenntnis-nach-slapstick-gegentor-kein-spitzenteam-id239346817.html Die Noten zum Spiel: https://www.waz.de/sport/fussball/s04/schalke-noten-nur-ein-s04-profi-kann-wirklich-ueberzeugen-id239345355.html Die Reaktion von Cedric Brunner: https://www.waz.de/sport/fussball/s04/schalke-klartext-nach-1-1-in-wiesbaden-einfach-nur-beschissen-id239346861.html

Gelsenkirchen. Timothée Kolodziejczak wurde bei Schalke 04 aussortiert. Nach seinem Vertragsende im Sommer hat der Verteidiger jetzt einen neuen Klub.

Innenverteidiger Timothée Kolodziejczak hat einen neuen Klub gefunden: Am Samstagabend bestätigte der französische Zweitligist Paris FC die Einigung mit dem 31 Jahre alten Franzosen. Vorbehaltlich der medizinischen Untersuchung wird Kolodziejczak in Paris einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschreiben. Möglich ist ein Wechsel auch nach dem Ende des Transferfensters noch, da Kolodziejczak seit 1. Juli vereinslos war. Einen Tag zuvor war sein Vertrag bei Schalke 04 ausgelaufen.

Bei den Königsblauen konnte der Verteidiger in der Vorsaison keine bleibenden Spuren hinterlassen. Ganz im Gegenteil. Nachdem der Innenverteidiger im Oktober 2022 im Zuge einer Verletzungsmisere bei den Königsblauen als vereinsloser Spieler verpflichtet wurde, spielte er genau einmal für die S04-Profis: Bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern München kurz vor der Winterpause wurde er in der Schlussphase eingewechselt.

Timothée Kolodziejczak bei Schalke 04 aussortiert

Hier noch bei Schalke 04: Timothée Kolodziejczak. Foto: firo

Und danach? Da schaffte es Kolodziejczak nicht mehr in den Profi-Kader der Schalker. Schon vor dem Start der Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde 2022/23 wurde er von Trainer Thomas Reis aussortiert. „Er konnte verletzungs- und leistungstechnisch nicht das zeigen, was wir uns vorgestellt haben“, sagte Thomas Reis im Januar über die Entscheidung, Kolodziejczak nicht mehr für den Profi-Kader zu nominieren. Einen neuen Verein fand er 31-Jährige im Winter-Fenster nicht, also saß er seinen Vertrag bei den Gelsenkirchenern aus.

Nun erhofft sich der abstiegsbedrohte französische Zweitligist Paris FC durch die Kolodziejczak-Verpflichtung mehr Stabilität in der Defensive. Dass der 31-Jährige durchaus Qualität hat, zeigt schon ein Blick auf seine Vita. Allein in der französischen Ligue 1 spielte er 188-mal (sieben Tore) für die AS Saint-Étienne, OGC Nizza und Olympique Lyon. Mit dem FC Sevilla gewann Kolodziejczak zudem zweimal die Europa League.

