Schalke findet keine Lücke - 0:1 gegen VV St. Truiden

Es brauchte keine Viertelstunde, da klatschte Daniel Caligiuri in die Hände und forderte seine Mitspieler das erste Mal zu mehr Achtsamkeit auf: “Ihr bewegt euch nicht.” Der Auftakt ins neue Jahr fiel Schalke 04 schwer, und das sah man auch am Ergebnis: Im ersten Testspiel des neuen Jahres gab es eine 0:1-Niederlage gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden. Offenbar steckte den Spielern noch die Arbeit im spanischen Trainingslager in den Knochen. Aber das ist zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung wohl: normal.

Schalke verzichtet auf Alexander Nübel

Schalke verzichtete beim ersten Spiel des neuen Jahres komplett auf Ex-Kapitän Alexander Nübel: Der künftige Bayern-Torwart stand gar nicht im Kade. Begründung für den Verzicht: Da Nübel in der Bundesliga noch für zwei weitere Spiele gesperrt ist, sollte neben Markus Schubert auch Dritt-Torwart Michael Langer Spielpraxis sammeln. Beide Keeper kamen gegen den belgischen Tabellenelften jeweils eine Halbzeit zum Einsatz. Nübel schaute von außen zu.

Schubert, auf den alle Blicke gerichtet waren, zeigte eine gute Leistung. Seine beste Tat: In der 13. Minute parierte er einen Schuss von Yuma Suzuki, der nach einer Balleroberung gegen den jungen Levent Mercan frei auf ihn zugelaufen war. Beim Gegentor zum 0:1 war Schubert chancenlos: Nach einem Freistoß legte der baumlange Konate den Ball zurück auf Suzuki, der aus kurzer Distanz einschoss. Die Führung ging in Ordnung, VV St. Truiden war in der ersten Halbzeit das in der Offensive stärkere Team.

Schalke fehlte es sicher nicht am Engagement, aber an Präzision in den Kombinationen, Durchsetzungsvermögen und Zielstrebigkeit. Trainer David Wagner hatte zwei komplett verschiedene Mannschaften aufgeboten, er wechselte in der Pause vollständig durch. Die beste Erkenntnis in Halbzeit eins: Matija Nastasic stand nach seiner Verletzungspause 45 Minuten lang seinen Mann. Nach vorne ging wenig, ein Schuss von Alessandro Schöpf nach einem Rückpass von Guido Burgstaller war noch die beste Gelegenheit (44.). Burgstaller bildete in Halbzeit eins mit Ahmed Kutucu den Angriff, beiden gelang wenig.

Nach dem Wechsel stürmte Benito Raman zusammen mit Neuzugang Michael Gregoritsch - sie machten deutlich mehr Betrieb. Für Raman war es übrigens ein Wiedersehen mit einem seiner Ex-Klubs in Belgien. Allerdings bewegten sich Raman und Gregoritsch immer wieder knapp jenseits der Abseitslinie, so dass Schalke kaum zu Chancen kam.

Ein Freistoß von Gregoritsch in der 74. Minute zwang den belgischen Keeper einmal zum Eingreifen, und in der 81. Minute scheiterte Suat Serdar mit einem Distanzschuss.

Ihr Debüt feierten die beiden Talente Malick Thiaw (U19) und Nick Taitague (U23). Für Schalke war es das einzige Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Spanien, am Donnerstag geht es schon zurück nach Deutschland. Dort steht am Freitagabend (18 Uhr) beim Hamburger SV die Generalprobe vor dem Rückrunden-Auftakt am 17. Januar gegen Mönchengladbach an.

So spielen Schalke 04 und VV St. Truiden

Schalke / 1. Halbzeit: Schubert - Caligiuri, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mercan - Boujellab, Schöpf - Harit - Burgstaller, Kutucu

Schalke / 2. Halbzeit: Langer - Kenny, Becker, Thiaw, Miranda - Mascarell - Taitague, Serdar - Gregoritsch - Matondo, Raman

St. Truiden: Schmidt - Sankhon, Colombatto, Mmaee - Asamoah, Durkin - Botaka, Konaté, Gilha - Suzuki.

St. Truiden / eingewechselte Spieler: Bushiri, Garcia Tena, de Bruyn, de Ridder, Janssens, Troonbeeckx, Acolatse, Balongo, Jhonny Lucas, Nazan

Tor: 0:1 Suzuki (28.).

Gelbe Karten: Colombatto (25.), Kabak (38.).

Ecken: 3:5 (2:3)

Chancen: 1:2 (0:2)

Der Live-Ticker zum Nachlesen:

SCHLUSSPFIFF! SCHALKE UNTERLIEGT ST. TRUIDEN MIT 0:1!

89. Minute: Letzter Versuch: Kenny stürmt über die rechte Seite nach vorn, doch sein Pass ist zu steil für Serdar. Die Leistung in der Offensive ist einfach zu schwach heute.

86. Minute: Serdar verletzt auf dem Boden - das war kurzzeitig ein Schock für alle Schalker... Aber alles ist gut.

82. Minute: Suat Serdar versucht's aus 25 Metern Entfernung mit einem Flachschuss, Torwart Schmidt wehrt ab. Danach wird Serdar kurz an der Seitenlinie behandelt - doch er kann weiterspielen.

78. Minute: Die Schlussphase beginnt. Ob Schalke seine Zielstrebigkeit kurz vor Schluss findet?

76. Minute: Von VV St. Truiden kommt in der zweiten Hälfte gar nichts mehr. Die Ballkontakte von S04-Torwart Langer sind an einer Hand abzuzählen.

75. Minute: Riskanter Rückpass auf VV-Torwart Schmidt, Raman sprintet dazwischen, doch er kommt wenige Zentimeter zu spät - Schmidt erwischt den Ball gerade noch rechtzeitig.

74. Minute: Erste gute Chance für Schalke: Gregoritsch schlenzt den Ball aufs Tor, Schmidt lenkt ihn mit Mühe zur Ecke - die bringt aber nichts.

73. Minute: Foul an Gregoritsch 17 Meter vor dem Tor des Gegners. Es gibt Freistoß! Sehr, sehr gute Position!

70. Minute: Na, was passiert wohl gerade? Na klar, Abseits! Innerhalb von 25 Sekunden stehen Raman und Gregoritsch im Abseits. Wir zählen munter weiter: sechs Abseits-Entscheidungen in 16 Minuten.

68. Minute: Viermal Abseits in 14 Minuten: Kenny schickt Gregoritsch steil, der umkurvt den Torwart und trifft - doch WIEDER geht die Fahne hoch.

66. Minute: Langer Pass von Thiaw - diesmal steht Gregoritsch im Abseits. Dreimal Abseits in zwölf Minuten...

65. Minute: Acolatse stellt Schalkes Abwehr vor einige Probleme, vernascht Jonjoe Kenny zweimal - doch der Pass in den Strafraum misslingt, Schalkes Abwehr kann klären. Nach wie vor warten wir noch auf eine gefährliche Torszene nach der Pause.

63. Minute: Wieder ein langer Pass von Mascarell auf Raman - wieder geht die Fahne hoch. Abseits. Die Belgier sind auf ihren Landsmann offenbar bestens vorbereitet.

62. Minute: Schalke kontrolliert weiter das Spiel, bemüht sich um offensive Akzente - findet aber auch in der 62. Minute keine Lücke in der gegnerischen Abwehr.

61. Minute: Erster ernstzunehmender Torschuss nach der Pause: De Ridder schießt Richtung Tor - doch der Ball geht klar drüber. Keine Gefahr für Michael Langer, der jetzt Schalkes Tor hütet.

60. Minute: Schalke hat sich für ein paar Minuten rund um den Strafraum der Belgier festgesetzt, doch gerade Rabbi Matondo kann momentan den Ball einfach nicht halten. Eine Chance für Schalke? Gab es noch nicht.

56. Minute: Serdar setzt sich im Mittelfeld schön gegen drei Gegenspieler durch, sein Pass in die Tiefe auf Raman ist jedoch etwas zu steil. Torwart Schmidt kann sicher klären.

55. Minute: St. Truidens Abwehrspieler Sankhon hat sich verletzt und muss nach einer Verletzungspause ausgewechselt werden. Bisher gab es noch keine Torraumszene in der zweiten Hälfte.

54. Minute: Weiter Pass auf Raman, dass könnte eine gute Chance werden - doch dann geht die Fahne des Linienrichters hoch. Abseits.

53. Minute: Beide Mannschaften müssen sich in den neuen Formationen noch finden. Die erste Standardsituation in der zweiten Hälfte erarbeiten sich die Belgier - doch die Ecke bringt nichts ein. Mascarell kann klären.

48. Minute: Auf dem Platz stehen nun auch Schalkes Spielgestalter Omar Mascarell und Suat Serdar auf dem Feld. Mascarell trägt die Kapitänsbinde. Nach wie vor gibt es einige Fouls - die ersten beiden in dieser Hälfte von Schalker Spielern.

46. Minute: Schalke hat komplett durchgewechselt. Nun feiert zum Beispiel Zugang Michael Gregoritsch sein Debüt. Die zweite Hälfte beginnt mit einer Abseitsstellung eines Schalker Stürmers...

DIE ZWEITE HALBZEIT BEGINNT

Die Pausenbilanz: Das war keine gute Halbzeit von Schalke. Das Pressing klappt nicht, die Offensive ist zu ungefährlich, und in den Umschaltsituationen ist Schalke zu anfällig. Deshalb ist die Führung der keineswegs überzeugenden Belgier in einem wenig interessanten Spiel verdient.

PAUSE! SCHALKE LIEGT GEGEN ST. TRUIDEN MIT 0:1 ZURÜCK

44. Minute: Ja, Schalke erreicht mal wieder den gegnerischen Strafraum! Burgstaller schickt Harit, der den Ball aber überhaupt nicht gut erwischt. Er geht weit, weit, weit vorbei.

42. Minute: Foul von Oczipka am Strafraumeck. Schalkes Abwehrspieler kommen heute oft ein Schrittchen zu spät. Santiago Colombatto bringt den Ball wieder gefährlich in die Mitte, Suzuki köpft den Ball am Tor vorbei. Da war für St. Truiden mehr drin.

40. Minute: Wieder Harit auf Oczipka - wieder eine scharfe Flanke von links. Wieder setzt sich St. Truiden aber sicher durch im Kopfballduell.

39. Minute: Gelbe Karte für Kabak, nachdem wenige Minuten zuvor schon Colombatto verwarnt wurde. Es gibt ein kleineres Gerangel, da sich Caligiuri einmischt - nichts Wildes.

38. Minute: Harit macht das Spiel schnell und schickt Oczipka. Dessen Flanke soll Burgstaller erreichen, doch die Abwehr der Belgier ist stärker.

37. Minute: In der Tabelle der belgischen Liga steht St. Truiden übrigens auf dem elften Platz, hat von den vergangenen sieben Liga-Spielen nur eins gewonnen.

36. Minute: Caligiuri verursacht einen Freistoß auf der rechten Seite - ähnliche Position wie vor dem 0:1. Colombatto bringt den Ball erneut herein, Schubert faustet ihn aber Richtung Mittellinie.

34. Minute: Oczipka holt die zweite Ecke für Schalke heraus. Stürmer-Foul von Burgstaller - Freistoß für St. Truiden.

33. Minute: Wieder kontert St. Truiden nach einem Schalker Ballverlust gefährlich - erneut springt eine Ecke dabei heraus, die dritte inzwischen. Doch Schalke kann die Ecke ganz leicht verteidigen.

30. Minute: Die Führung für den belgischen Erstligisten ist verdient. Schalke hat zwar mehr Ballbesitz, hat aber keine Ideen in der Offensive. St. Truiden wirkt zielstrebiger und nutzte die zweite Chance zum ersten Tor.

28. Minute: Freistoß für St. Truiden direkt am Schalker Strafraumeck. Colombatto bringt den Ball an den langen Pfosten, dort steht Konaté und köpft ihn zurück in die Mitte, Suzuki bekommt den Fuß vor Matija Nastasic an den Ball, Tor. Schubert ist chancenlos.

TOR FÜR VV ST. TRUIDEN! 0:1!

26. Minute: Zweite Ecke für St. Truiden. Der Ball fliegt in die Mitte, dort steigt Ozan Kabak am höchsten und klärt - aus 35 Metern versucht's Samuel Asamoah direkt - doch der Ball fliegt Richtung Mittelmeer. Und das ist ein paar Kilometer entfernt.

24. Minute: Schalke spielt mit einer Raute im Mittelfeld: Mercan übernimmt - siehe 4. Minute - die Mascarell-Rolle, dafür spielen Nassim Boujellab (rechts) und Alessandro Schöpf (links). Vor Spielmacher Amine Harit bilden Guido Burgstaller und Ahmed Kutucu das Sturm-Duo.

22. Minute: Erster Schuss auf das Tor der Belgier: Guido Burgstaller holt sich im Gegenpressing den Ball, doch sein Schuss ist zu unplatziert. Er fliegt in die Arme von Torwart Daniel Schmidt.

20. Minute: Das Spiel ist etwas ausgeglichener geworden, auch St. Truiden traut sich in Schalkes Hälfte. Die Königsblauen sind weiter sehr ungefährlich. Beispiel: Ein Freistoß von Caligiuri von der Mittellinie fliegt so unplatziert in den Strafraum, dass der Torwart ihn problemlos an der Strafraumgrenze halten kann. Und gerade wurde ein falscher Einwurf abgepfiffen.

14. Minute: Die Ecke fliegt in den Strafraum, den Kopfball kann Schubert sicher festhalten. Das war eine starke Aktion des Torhüters!

13. Minute: Und plötzlich eine RIESENCHANCE für VV St. Truiden! Levent Mercan vertändelt als letzter Schalker Spieler den Ball leichtfertig, Yuma Suzuki läuft allein aufs Tor zu - doch Schubert bleibt lange stehen und wehrt den Ball zur Ecke ab.

12. Minute: Die Witterungsbedingungen sind optimal: Ein frühlingshafter Tag geht in Spanien zu Ende. Im Moment ist das erwähnenswert, weil gerade wenig passiert auf dem Rasen. Es läuft eher so: Pass, Pass, Pass, Fehlpass, Pass, Pass, Pass, Seitenaus.

10. Minute: Foul von Konaté an Nassim Boujellab - wieder Freistoß für Schalke. St. Truiden schont in den Zweikämpfen keinen.

9. Minute: Foul an Harit, etwa 25 Meter vor dem gegnerischen Tor. Interessante Position. Caligiuri und Bastian Oczipka stehen bereit. Caligiuri versucht's, schlenzt den Ball aber etwa einen Meter über das Tor. Keine Gefahr für St. Truiden.

8. Minute: Wieder dringt Schalke in den gegnerischen Strafraum vor - Harit flankt: kein Abnehmer. Schöpf versucht's: kein Abnehmer. Caligiuri flankt: abgeblockt. Kutucu versucht zu dribbeln: Ball weg.

7. Minute: Nach sechs Minuten kombinieren die Belgier erstmals über mehrere Stationen, dringen auch in die Hälfte der Königsblauen vor. Doch ihre Angriffsbemühungen sind bisher ganz leicht zu verteidigen. Ergebnis und Chancenverhältnis bisher: 0:0.

5. Minute: Schalke bemüht sich auch um Abschlüsse, Caligiuris Weitschuss wird aber an der Strafraumgrenze geblockt, Amine Harit dringt in den Strafraum ein, verdribbelt sich aber in der vielbeinigen Abwehr.

4. Minute: Schalke übernimmt direkt die Spielkontrolle, hat in der Anfangsphase - gefühlt - 95 Prozent Ballbesitz. Die Rolle von Omar Mascarell als zentraler Aufbauspieler übernimmt erst einmal Levent Mercan.

2. Minute: Ahmed Kutucu holt nach ruhigem Beginn die erste Ecke für die Königsblauen heraus. Caligiuri bringt den Ball in die Mitte - abgewehrt.

1. Minute: Das Spiel läuft. Daniel Caligiuri führt Schalkes Team als Kapitän aufs Feld.

Vor dem Spiel: Im Schalke-Kader fehlt der abwandernde Alexander Nübel. Markus Schubert steht in der Startelf, Michael Langer bekommt zudem Spielpraxis. Denn er müsste ran, wenn Schubert etwas passieren würde.

Vor dem Spiel: Übertragen wird das Spiel bei DAZN und Schalke-TV