Schalke-Fans stellen Support ein - das sagt Sebastian Polter

Gelsenkirchen. Schalke 04 verliert auch das Heimspiel gegen Hertha BSC. Es gab Pfiffe, vielen Fans stellten den Support ein. Dazu äußerte sich Sebastian Polter.

Die Krise auf Schalke geht weiter: Auch das zweite Spiel unter Interimstrainer Matthias Kreutzer verlor S04, das Heimspiel gegen Hertha BSC in der Arena am Sonntagmittag endete 1:2 (0:1). Schon zur Pause gab es von den Tribünen Pfiffe für Schalkes Mannschaft, Anfeuerung danach kaum noch. Als die Mannschaft nach dem Spiel in die Nordkurve ging, sangen die Fans: „Tausend Trainer schon verschlissen - Spieler kommen, Spieler gehen.“

Schalke-Stürmer Sebastian Polter konnte das nachvollziehen. Im Interview mit dem TV-Sender Sky sagte er: „Ich habe Verständnis dafür, dass sie uns in der zweiten Halbzeit nicht anfeuern. Wenn du die letzten Wochen so einen Käse spielst, dann kannst du die Fans verstehen.“ Er wolle keine großen Reden schwingen, sondern Taten sprechen lassen: „Ich möchte auf dem Platz mit der Mannschaft für den Verein alles tun. Wenn man am Ende aber das Ergebnis sieht, dann haben wir nicht alles dafür getan, dass wir heute gewinnen.“ Es gebe keine Ausreden mehr.

Sebastian Polter hat mit Schalke die nächste Niederlage kassiert. Foto: Getty

Schalke 04 steckt im Tabellenkeller

Schalke hat erst sieben Punkte, aber sechs Niederlagen und auch schon 20 Gegentore aus neun Spielen. Vom Aufstieg kann aktuell keine Rede sein, im Gegenteil: Nur weil die Konkurrenten aus Osnabrück und Braunschweig auch nicht gewannen, bleibt Schalke vorerst auf dem Relegationsplatz der 2. Liga und rutscht nicht auf einen direkten Abstiegsplatz ab.

+++ Schalke 04 in Noten: Justin Heekeren verdirbt sich das Debüt +++

„Wir müssen viel trainieren, sehr, sehr viel trainieren, um da wieder rauszukommen“, meinte Polter. „Es bringt nicht, Woche für Woche versuchen, schön zu spielen. Die zweite Liga ist kein Schönspiel-Fußball und harte Arbeit wird belohnt.“ Dazu müsse man viel sprechen, grundsätzlich sei Schalke eine „kommunikative“ Mannschaft: „Es müssen auch mal die Fetzen fliegen in der Kabine.“ Das sei aber bereits der Fall.

Karel Geraerts soll neuer Schalke-Trainer werden

Ein Hoffnungsträger, Schalke darauszuholen, ist der neue Trainer. Der Belgier Karel Geraerts (41) soll diese Woche als Trainer vorgestellt werden. Die Mannschaft wisse davon noch nichts, sagte Polter: „Das ist auch nicht unser Business. Ich glaube, der Verein wird einen guten Trainer finden. Und wenn es so weit ist, werden wir Spieler informiert – das war aber noch nicht der Fall.“

