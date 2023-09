Schalke: Fans sorgen im Zweitliga-Top-Spiel für Nebel-Unterbrechung

Nebel in der Schalke-Arena. Die Partie gegen Magdeburg wurde zu Beginn unterbrochen.

Gelsenkirchen. Fans des FC Schalke 04 haben die Arena zu Beginn des Spiel gegen den 1. FC Magdeburg benebelt. Die Partie musste unterbrochen werden.

Im Top-Spiel der 2. Bundesliga hatten die Fans in der ausverkauften Gelsenkirchener Arena auf ein Feuerwerk auf dem Rasen gehofft – doch nicht die Teams von Schalke 04 und dem 1. FC Magdeburg zündeten am Samstagabend das erste Feuerwerk, sondern die Anhänger auf den Tribünen. Als beide Mannschaften um kurz vor 20.30 Uhr den Rasen betraten, zündeten erst die S04-Fans in der Nordkurve verbotene Pyrotechnik, Augenblicke später legte auch der Anhang aus Magdeburg im Gästeblock nach.

Die Folge: In der Anfangsphase des Spiels hing dichter Rauch in der Arena. Vielen Zuschauern auf der Tribüne wurde so der Blick aufs Spielfeld erschwert – ja sogar die Profis selbst hatten zwischenzeitlich Sichtprobleme. Schiedsrichter Michael Bacher reagierte darauf und musste die Partie nach etwa drei Minuten für rund drei Minuten unterbrechen. Erst als der Qualm zumindest etwas abgezogen war, ging es weiter.

