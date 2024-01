Schalke-Fans in Kaiserslautern mit besonderer Choreo

Kaiserslautern Im ersten Zweitliga-Auswärtsspiel des Jahres bieten die Fans von Schalke 04 eine große Choreografie. Im Fokus stehen Ponchos in Blau und Weiß.

Zum Zweitliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern haben sich die Fans von Schalke 04 etwas Besonderes ausgedacht. Sie ließen den Gästeblock im ehrwürdigen Fritz-Walter-Stadion komplett in Blau und Weiß erstrahlen. Dazu zogen sich die Fans schon vor Anpfiff blaue und weiße Ponchos über. Der Block erinnerte so an eine riesige Fahne in den Schalker Vereinsfarben.

Trotz der für Gästefans eher undankbaren Anstoßzeit am Freitagabend um 18.30 Uhr am Betzenberg haben schätzungsweise 10.000 Fans der Schalker den Weg nach Kaiserslautern gefunden. Erschwert wurde die Anreise zusätzlich durch Autobahnsperrungen und den Streik der Deutschen Bahn.

Pünktlich zum Anpfiff präsentierten die Schalke-Fans dann noch einen gigantischen Wimpel mit der Aufschrift „Blau und Weiß, wie lieb‘ ich dich“.

