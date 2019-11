Schalke: Fanmarschverbot ist eine übertriebene Entscheidung

Gelsenkirchen. Mit der Bahn anreisende Schalke-Fans dürfen am Samstag im Auswärtsspiel in Bremen nicht durch die Innenstadt spazieren. Ein Kommentar.

Einen schöneren Fußweg vom Hauptbahnhof zum Stadion als in Bremen gibt es in der Bundesliga nicht: Es geht durch die schöne Innenstadt und an der Weser entlang. Wenn am Samstag (15.30 Uhr/Sky) der FC Schalke 04 in Bremen antritt, dürfen die mit der Bahn anreisenden S04-Anhänger aber nicht durch die Stadt spazieren. Für sie gilt ein Fanmarschverbot.