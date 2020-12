Schwere Vorwürfe von Schalkes Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb, der am 24. November 2020 suspendiert worden war: Es habe dafür "keine glaubhafte Begründung" gegeben, er sei deshalb "überrascht und enttäuscht." Doch trifft das auch die Wahrheit? Der Faktencheck.

Bentaleb ist zweifelsohne ein begnadeter Fußballer. Seine erneute Suspendierung ist nicht ohne die vier vorhergehenden Suspendierungen zu erklären. Deshalb zunächst ein Überblick:

It is good to want to say no to racism, it is better to actually act on it.



C’est bien de vouloir dire non au racisme, c’est mieux de vraiment le prouver par des actes. #notoracism pic.twitter.com/bXhwPN3XKF — Nabil Bentaleb (@nabilbentaleb42) December 1, 2020 Suspendierung 1 - 17. Februar 2018 von Domenico Tedesco

Im Vizemeister-Jahr unter Trainer Domenico Tedesco wähnte sich Bentaleb "in der Form meines Lebens". Und doch saß er am 20. Spieltag beim 2:0-Sieg beim VfB Stuttgart nur auf der Bank. 90 Minuten lang. Eine Entscheidung, die er nicht nachvollziehen konnte. Und er sagte das in einem Interview: "Fragt den Trainer, warum ich nicht spiele." Tedesco hatte seine Entscheidung wegen Bentalebs lascher Trainingseinstellung getroffen. Auf Bentalebs Aussagen reagierte Sportvorstand Christian Heidel: "Alles ist schlecht, wenn er nicht spielt. Wenn wir 5:0 gewinnen und Nabil hat nur eine Halbzeit gespielt, dann läuft er rum, als hätten wir 0:5 verloren. Das kann nicht sein, und das kommt natürlich nicht gut an."

Stevens hatte sein Amt gerade angetreten, da war Bentaleb schon wieder draußen und bei der U23. Der Mittelfeldspieler war Stevens' Debütspiel gegen RB Leipzig ferngeblieben. Er hätte nicht gespielt - aber auch Schalke-Profis, die nicht zum Kader gehören, müssen sich die Partien anschauen. Bentaleb hatte sich nicht vorab abgemeldet. Für Stevens ein No-Go. Bentaleb gab später an, er sei Vater von Zwillingen geworden, hätte sich im Krankenhaus aufgehalten, da es seiner Frau schlecht gegangen sei und deshalb schlicht nicht daran gedacht, Stevens anzurufen. Der Trainer sagte: „Ich habe irgendwo gelesen, dass Nabil nach eigener Aussage bei seiner Frau im Krankenhaus war. Das Spiel war am Samstag. Wir haben Nabil dann am Sonntag gefragt, wie es seiner Frau geht. Da war alles in Ordnung. Die Frau kam am Mittwoch ins Krankenhaus und die Kinder kamen glücklicherweise am Donnerstag gesund auf die Welt. Ich war einer der ersten, der ihm gratuliert hat. Die Mannschaft hat sogar eine super Botschaft geschickt. Aber in dieser Situation konnte ich nicht anders."

Nabil Bentaleb (r.) mit Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco. Foto: firo

Suspendierung 3 - 25. April 2019 von Huub Stevens

Stevens gab Bentaleb noch eine Chance, das hatte er bereits nach der ersten Suspendierung betont ("Die Tür nach oben steht für ihn offen") - aber nur fünf Wochen später feuerte er Bentaleb erneut, kurz vor dem Derby bei Borussia Dortmund. Er schickte Bentaleb sogar bis Saisonende zur U23. Schalke sprach offiziell nur von einer "disziplinarischen Verfehlung." Stevens sagte: „Glauben Sie mir, dass es nicht einfach so passiert ist, dass wir zu diesen Maßnahmen greifen mussten. Ich finde das schade. Aber ich konnte nicht anders.“ Nach Informationen dieser Zeitung hatte Bentaleb den vom Verein angebotenen Deutsch-Sprachkurs geschwänzt. Zurück kam Bentaleb dann nicht mehr. Stevens: "Du musst dann konsequent sein und gegenüber der Mannschaft ein Zeichen setzen."

Suspendierung 4 - vor Beginn der Saison 2019/2020 von David Wagner

Stevens' Nachfolger David Wagner hatte sich mit dem Jahrhunderttrainer intensiv ausgetauscht. Und was er da gehört hatte, verschreckte ihn so sehr, dass er ihn noch vor Beginn der Vorbereitung aus dem Profikader strich. Bentaleb galt da schon längst als Störenfried. Schalke hoffte noch darauf, Bentaleb in der Sommer-Transferperiode 2019 abgeben zu können, doch eine Leihe nach Bremen zerschlug sich und dann verpasste er die Hinrunde der Saison aufgrund einer schweren Knieverletzung. Ein Zurück gab es aber auch nicht, nachdem er kurz vor Hinrundenende wieder fit war. Er bestritt lediglich zwei Spiele für die U23 - in einem Interview beschwerte er sich darüber, dass es keinen Kontakt zu Wagner gegeben habe - darüber ärgerte sich der Trainer sehr. In der Rückrunde spielte Bentaleb dann auf Leihbasis für Newcastle United in England. Da sich Newcastle nicht auf Bentalebs Gehaltsforderungen einlassen wollte, ging's zurück nach Gelsenkirchen.

Nach seiner Rückkehr aus Newcastle nahm David Wagner Bentaleb wieder auf, die Schalker lobten dessen Sozialverhalten. Er bestritt auch sieben Spiele. Doch sportlich lief es nicht - weder für Schalke noch für Bentaleb. Und deshalb saß er irgendwann nur noch auf der Bank. Im Training unter Wagner-Nachfolger Manuel Baum machte er einen wenig konzentrierten Eindruck. "Es hat nicht den einen Grund gegeben", sagte Sportvorstand Jochen Schneider. Das deckt sich ein wenig mit Bentalebs Aussage, es habe keine "glaubhafte Begründung" gegeben, er habe sich professionell verhalten. Ein Eindruck, den die Schalker nach Bentalebs Sozial- und Trainingsverhalten wohl zurückweisen würden. Wichtig ist dementsprechend Schneiders Ergänzung: "Es war ein Prozess."

Fazit: Wenn Bentaleb schreibt, ihm fehle eine "glaubhafte Begründung", dann stimmt das in diesem Fall insoweit, dass es keinen konkreten Vorfall für seinen Rausschmiss gab - wie zum Beispiel bei Vedad Ibisevic oder Amine Harit. Das hat Schalke auch nie bestritten. Und doch haben die Schalker ihre Entscheidung nicht willkürlich getroffen. „Wir müssen feststellen", sagte Schneider abschließend, "dass Schalke und Nabil Bentaleb offensichtlich nicht zusammenpassen." Das liegt schon am Begriff "professionell". Den interpretieren beide Seiten seit Jahren höchst unterschiedlich. Deshalb ist es kaum zu glauben, dass er Schalkes Entscheidung nicht hat kommen sehen. Es ist nur logisch, dass sein im Juni 2021 endender Vertrag nicht verlänger wird.