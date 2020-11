Schalke fährt nach Mainz - doppelter Kampf gegen die Krise

In Dortmund geht es heute um den großen Fußball. BVB gegen FC Bayern, Champions-League-Niveau, Weltklasse-Spieler. Doch dreieinhalb Stunden vor dem Spitzenspiel geht es 250 Kilometer von Dortmund entfernt um den Klassenerhalt. Der Tabellenvorletzte Schalke 04 tritt beim Schlusslicht Mainz 05 an (15.30 Uhr/Sky). Von Weltklasse redet da niemand. Im Gegenteil: Beide Teams sind noch sieglos, der Verlierer dürfte schon früh den Anschluss verlieren. Eine Doppel-Krise. „Das Mainz-Spiel ist für uns eminent wichtig“, sagt Schalkes Trainer Manuel Baum.

Der Saisonstart beider Mannschaften war ein Desaster, in fast allen Statistiken stehen die Teams ganz unten in der Tabelle. Und so trifft die schwächste Heimmannschaft (bisher: null Punkte in drei Spielen) auf die schwächste Auswärtsmannschaft (bisher: null Punkte, 0:19 Tore). Ein Spektakel mit vielen Toren und Höhepunkten ist nicht zu erwarten – darauf hoffen nicht einmal beide Trainer.

Der Mainzer Trainer Jan-Moritz Lichte erwartet „zwei aggressive Mannschaften“ und ergänzt: „Wir wollen mit Wut im Bauch das Ruder rumreißen. Alle sind angepiekst.“ Schalkes Trainer Manuel Baum formuliert das ähnlich: „Wir wissen genau, was uns erwartet. Das Spiel wird sich über die Physis entwickeln. Mainz wird aggressiv in die Zweikämpfe gehen. Wir müssen mit allem dagegen knallen, was wir haben. Dann wird sich zeigen, in welche Richtung das Pendel ausschlägt.“ Übersetzt heißt das: Es gibt viele Grätschen, viele Zweikämpfe, viele Pfiffe des Schiedsrichters. Und vielleicht fallen auch noch Tore. Schön klingt das nicht.

Foto: Getty, dpa / Montage: Antonia Nix

Schalke-Trainer Baum: "Das Wort Druck ist negativ behaftet"

Während die Mainzer noch nicht einmal einen Punkt erobert haben, reisen die Schalker mit einem Erfolgserlebnis im Hinterkopf an – auch wenn es „nur“ ein magerer 4:1-Erfolg im DFB-Pokal gegen Regionalligist Schweinfurt 05 war. Trainer Baum vermeidet das Wort Druck, wenn er über das Spiel spricht. „Das Wort Druck ist negativ behaftet, ich spreche lieber von Spannung. Und es ist wichtig, dass wir auf ein optimales Spannungsniveau kommen. Ich erwarte eine Haltung, dass wir nach dem Spiel sagen können, dass die Jungs 90 Minuten lang marschiert sind", sagte Baum. Wer in der Anfangsformation steht, verriet er nicht. Denn Schalke muss nur auf einen Spieler verzichten: Nationalspieler Suat Serdar fehlt weiterhin wegen einer Oberschenkel-Blessur.

Baum hat sonst taktisch und personell vielfältige Möglichkeiten, nach Ablauf seiner Fünf-Spiele-Sperre ist selbst Innenverteidiger Ozan Kabak wieder einsatzbereit. Es steht noch nicht einmal fest, wer das Tor hütet: Frederik Rönnow und Ralf Fährmann sind beide fit. Auch sonst gibt es für jede Position mindestens zwei Spieler zur Auswahl. Gesetzt ist nur Baums Achse, die aus drei Spielern besteht: Abwehr-Chef Salif Sané, Kapitän Omar Mascarell im defensiven Mittelfeld und Mark Uth in der königsblauen Offensive.

Schalke-Trainer Baum vor seinem fünftes Ligaspiel mit S04

Es ist Baums fünftes Bundesligaspiel als Schalke-Trainer – noch hat er keins gewonnen. In keinem Spiel hat Schalke bisher überzeugt, auch nicht im DFB-Pokal. Dass sich in den vier Wochen unter seiner Regie aber gar nichts verbessert habe, weist Baum zurück: „Ich finde, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen – aber momentan nur in kleinen Schritten und noch nicht über 90 Minuten. Im Training gibt es einige Abläufe, die ganz gut ausschauen.“ Sportvorstand Jochen Schneider lobt seinen Trainer ebenfalls. „Er hat der Mannschaft eine neue Ordnung und Struktur gegeben“, sagte er dieser Redaktion.

Und was passiert, wenn Schalke auch im 23. Liga-Spiel in Folge ohne Sieg bleibt? Gedanken, die Baum nicht zulässt: „Das ist doch Glaskugelleserei.“ Und es gibt auch Statistiken, die für Schalke sprechen. 14-mal standen sich Mainz 05 und Schalke 04 in der Bundesliga in einer Hinrunde gegenüber. 14-mal hieß der Sieger: Schalke 04.