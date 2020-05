Schalke Schalke: Ex-Trainer Neururer lobt Management in der Krise

Gelsenkirchen. Für Peter Neururer waren die jüngsten Wochen mit Blick auf den FC Schalke nicht nur erschreckend. Der Ex-Trainer findet auch aufmunternde Worte.

Wenn der FC Schalke ab 15.30 Uhr in der Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen spielt (hier zum Liveticker), wird auch Ex-Trainer Peter Neururer sicher am Fernsehgerät sitzen. Nun hat sich der 65-Jährige im Interview mit N-TV lobend über das Schalker Krisenmanagement geäußert. „Der Klub hat mit Jochen Schneider und Michael Reschke eine sportliche Kompetenz, die einen guten Umgang miteinander hat und die Schalke 04 ebenso guttut wie die Zurückhaltung von Clemens Tönnies. Das ist überragend. Der Verein steht aktuell zu 100 Prozent zu David Wagner, und das finde ich auch gut so.“

Gleichwohl habe ihn die Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf doch sehr verwundert. „Da hat man tatsächlich zum ersten Mal begriffen, dass diese Mannschaft einen Knacks erlitten hat. Nach dem Spiel war der Schock einfach nur groß.“ Es könne einfach nicht der Anspruch von Schalke 04 sein, einem Gegner, der selbst nicht in der Lage sei, das Spiel zu machen und auf die Unterstützung der Zuschauer angewiesen sei, den Ball zu überlassen.

Neururer: "Abstieg ist kein Thema"

Ein möglicher Abstieg sei aber kein Thema: „Selbst wenn die Mannschaft kein Spiel mehr gewinnen sollte, wird sie mit 37 Punkten niemals absteigen können. Da liegen ja noch sieben, acht Mannschaften dazwischen.“ Denn in der Hinrunde habe das Team von Trainer David Wagner über seinem Niveau gespielt und Spiele gewonnen, die es auch hätte verlieren können. Aber die Mannschaft sei auch nicht so schlecht, wie sie derzeit auftrete. Nach nun zehn nicht gewonnen Spielen sei es klar, dass nun ein Kopfproblem dazu gekommen sei. „Kein Spieler, der zehn Mal in Folge nicht gewinnen konnte, kann frei Fußball spielen. Er kann nicht über die psychische Stärke verfügen, um seine optimale Leistung abzuliefern.“

Neururer ist überzeugt davon, die Verantwortlichen die richtigen Weichen stellen werden und dem Traditionsklub wieder ein anderes Bewusstsein einimpfen. Schuld sei aber auch die Personalsituation. Neururer: „Es war teilweise dramatisch, als beispielsweise mit Kabak, Nastasic, Stambouli und Sané gleich alle vier Stammspieler in der Defensive ausfielen. Oder später, als mit Mascarell, Harit und Serdar die Verbindung zwischen Defensive und Offensive komplett fehlte. Das kann doch kein Trainer der Welt kompensieren!“ (fs)