Schalke: Es geht um die Ablöse - Flick vor Nürnberg-Wechsel

Gelsenkirchen/Nürnberg. Der Nächste bitte: Schalke 04 winkt wieder eine hohe Ablösesumme. Florian Flick steht vor dem Wechsel zum Zweitliga-Rivalen 1. FC Nürnberg.

Die Fangruppen der Zweitligisten FC Schalke 04 und 1. FC Nürnberg sind eng befreundet, am Verhandlungstisch ist die Atmosphäre aber nicht immer nur freundschaftlich. Und genau dort treffen sich die Sportchefs beider Klubs. Es geht um Florian Flick. Wie die Nürnberger mitteilten, sind die Gespräche so weit fortgeschritten, dass es nur noch um die Ablösesumme geht.

Schalke-Trainer Reis setzte nicht auf Flick

Der 23 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler hatte zunächst auf Schalke einen steilen Aufstieg hingelegt. Über die U23 empfahl er sich, bekam einen Profivertrag, wurde unter Trainer Frank Kramer sogar Bundesliga-Stammspieler. Kramer-Nachfolger Thomas Reis setzte aber nicht mehr auf den 1,90 Meter großen Flick, der auch in der Innenverteidigung aushelfen kann. Deshalb ließ sich Flick im Januar 2023 in die 2. Bundesliga zum 1. FC Nürnberg verleihen. Beim "Club" erarbeitete er sich einen Stammplatz, kam in 17 Pflichtspielen zum Einsatz (16 in der 2. Bundesliga, 1 im DFB-Pokal), bevor er sich einen Mittelfußbruch zuzog.

Florian Flick auf Krücken beim Schalke-Training. Foto: getty

Schon früh bekundeten die Nürnberger ein Interesse daran, Flick weiter zu verpflichten. Eine erneute Leihe ist aber nicht mehr möglich, Flicks Schalke-Vertrag gilt bis 2024. Dass Reis auch in der kommenden Saison nicht auf ihn setzen wird, zeigen die Verpflichtungen von Ron Schallenberg (Paderborn) und Paul Seguin (Union Berlin) für Flicks Position. Auch Danny Latza und Niklas Tauer kämpfen um einen Stammplatz.

Anfragen hatte Flick, dessen Marktwert laut transfermarkt.de bei zwei Millionen Euro liegt, viele. Nach Auskunft der Nürnberger hat sich Flick für den FCN entschieden. "Der Spieler möchte zu uns", sagte Sportvorstand Dieter Hecking den Nürnberger Nachrichten. "Jetzt müssen wir nur noch mit Schalke eine Lösung finden. Wir sind in guten Gesprächen." Sportdirektor Olaf Rebbe fügte hinzu: "Die Verhandlungen mit Schalke haben begonnen."

Klar ist: Ob Flick bis zum Saisonstart wieder fit wird, ist noch offen. Zum ersten Schalke-Training erschien Flick im königsblauen Dress, lief aber immer noch an Krücken.

