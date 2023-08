Schalke erfüllt Fans großen Wunsch: Neue Ticketbörse startet

Gelsenkirchen. Nicht jeder Schalke-Fan kann seine gekauften Tickets wahrnehmen. Um den Schwarzhandel zu unterbinden, wurde die Ticketbörse reaktiviert.

Für die Fans des FC Schalke 04 ist der kommende Samstag ein Feiertag: Heimspiel-Auftakt in der 2. Bundesliga, die Mannschaft von Trainer Thomas Reis trifft um 20.30 Uhr im Flutlichtspiel auf den großen Traditionsklub 1. FC Kaiserslautern. Rechtzeitig dazu haben die Schalker ihren Anhängern einen großen Wunsch erfüllt: Mit dem ersten Spiel vor eigenen Fans in der Veltins-Arena ist auch wieder die Ticketbörse aktiv. Wer seine Eintrittskarte nicht wahrnehmen kann, findet unter tickets.schalke04.de/ticketboerse die Möglichkeit, sie legal zu veräußern.

Schalke startet Ticketbörse: So funktioniert sie

Mit der Reaktivierung ist die Klubführung bereits in November 2022 beim Mitgliederkongress beauftragt worden. „Die Ticketbörse ist für unsere Fans und Mitglieder ein großer Mehrwert. Sie können ihre Eintrittskarten, die sie nicht nutzen können, fair und legal weitergeben“, sagt Schalke-Vorständin Christina Rühl-Hamers zu dem Weg, einen Schwarzmarkthandel auszubremsen. „Schalker, die leer ausgegangen sind, freuen sich über die Möglichkeit des Besuchs und wir uns durch den schnellen Weitergabeprozess über volle Stadionränge.“

Und so funktioniert die Ticketbörse: Sie ist nun wieder Teil des regulären Ticketshops der Knappen. Tickets, die Schalke-Fans nicht verwenden können oder wollen, werden in das Portal eingestellt. Mithilfe eines Barcodes erscheinen sie dann wieder im Shop und können dort zum regulären Preis erworben werden. Im Anschluss an den erfolgreichen Weiterverkauf übernimmt der Klub ebenfalls den Buchungsprozess – inklusive der Rückbuchung auf das Bankkonto des Verkäufers, bei der branchenübliche 15 Prozent Bearbeitungsgebühr anfallen, teilt Schalke mit.

Schalke-Ticketbörse erstmal nur mit Karten für Kaiserslautern

Fans des FC Schalke 04 vor der Veltins-Arena. Foto: Oliver Mangedoht / Funke Foto Services

Zunächst wird die Ticketbörse zum Start nur Tickets für den Heimspielauftakt gegen den 1. FC Kaiserslautern anbieten. Die Ticketbörse schließt zu Wochenend-Spieltagen freitags um 9.04 Uhr. Bei Spielen unter der Woche schließt sie jeweils einen Tag zuvor um 9.04 Uhr. In Zukunft werden weitere Schalke-Partien dann bereits bei feststehender Terminierung für die Börse freigeschaltet.

Um sie zu nutzen, muss der Nutzer im Ticketshop eingeloggt sein, benötigt also einen Single-Sign-On-Account (SSO). Das bedeutet für den Moment im Umkehrschluss, dass Fanklubkarten, die über einen Ticketbeauftragten gebucht wurden, noch nicht eingestellt werden können. Hier arbeitet Schalke 04 bereits an einer gesonderten Lösung, die nun mit den betroffenen Personen und Fanklubs zeitnah besprochen und ausgearbeitet werden soll.

Schalke: Weitere News und Hintergründe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04