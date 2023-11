Schalke: Erfolgreichster U23-Torjäger ist gar kein Stürmer

Viermal in Folge hatte die U23 des FC Schalke 04 gewonnen, gegen den FC Gütersloh hieß es für Paul Friedrich Poepperl (li.) und seine Teamkollegen dann 2:3. In der Fußball-Regionalliga West spielt Schalkes U23 am Freitag bei der U23 von Fortuna Düsseldorf.